Thomas Dermine s'engage au PS

Repéré par Paul Magnette au lendemain de la fermeture de l’usine de Caterpillar pour relancer l’économie de Charleroi, Thomas Dermine dirigeait la cellule Catch depuis un peu plus d’un an. Il a notamment participé à l’élaboration du nouveau plan de relance de la ville autour de quatre secteurs d’avenir pour la région dont le digital et la biotech.