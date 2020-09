Thunder Power n’est plus une priorité pour la Wallonie

La fin d'une aventure. L'arrivée de Thunder Power sur l’ancien site de Caterpillar à Charleroi est aujourd’hui à classer dans la catégorie des spéculations. Le ministre de l’Economie Willy Borsus (MR) le dit d’ailleurs très clairement. «La Wallonie a toujours voulu privilégier les projets forts et porteurs d’emplois pour ce site, mais les reports successifs qui concernent Thunder Power, même si certains peuvent logiquement se justifier eu égard à la crise du covid-19, font aujourd’hui que ce projet ne constitue plus la priorité pour ce site. »

Les causes du revirement sont multiples. Il y a d’abord Legoland. Willy Borsus confirme ainsi l’existence du projet. « J’ai eu des contacts avec le groupe Merlin , mais pour l’instant, les négociations sont en cours et plusieurs sites sont en concurrence à travers le globe pour accueillir ce nouveau parc. Attirer de gros projets sur notre territoire requiert énormément de travail, de négociation et de subtilité. Nous restons convaincus des nombreux arguments de la Wallonie pour nos sites en reconversion. »

Les multiples reports chinois

Au moment de sceller leur accord en octobre 2018 pour le développement d’une ligne de production d’une petite citadine électrique à Charleroi, la Région wallonne s’était engagée à apporter 50 millions dans le capital de Thunder Power . Ce financement public était assorti de conditions : l’argent devait exclusivement servir au développement du site carolo. Thunder Power devait également lever des fonds afin de financer les ambitions du constructeur. Or, après plusieurs reports, les choses stagnent. « Une étape importante concernant ce dossier tenait dans une levée de fonds importante qui était attendue courant de ce mois pour le déploiement de l’activité. Or, le Gouvernement de Wallonie a pris connaissance du fait que cette levée de fonds sera reportée à mi-2021 », confirme Willy Borsus.

Ce revirement est-il dommageable pour autant? Hormis peut-être le temps (et les espoirs) perdu sur le dossier chinois, « on n’a jamais renoncé à un projet en parallèle à Thunder Power », précise un des acteurs wallons. Outre Legoland, des sociétés comme Amazon, Apple ont montré une marque d’intérêt. Quant à la question financière, elle reste sous contrôle. «La Région wallonne n’a jusqu’ici injecté aucun euro public dans le dossier Thunder Power », assure-t-on à tous les niveaux.

Pourquoi à Charleroi ?

Dans le milieu patronal, la possible arrivée de Legoland est accueillie avec optimisme. Olivier De Wasseige, l’administrateur délégué de l’Union wallonne des entreprises, s’interroge cependant sur la localisation. « Il faut saisir cette opportunité mais il serait plus opportun de privilégier l’espace laissé par Caterpillar pour localiser des acteurs industriels et placer Legoland ailleurs en Wallonie ». Derrière ce que certains pourraient voir comme une vision corporatiste, Olivier De Wasseige avance des arguments de développement. « On doit réindustrialiser la Wallonie, créer des écosystèmes avec une série d’entreprises. Sur le site de Caterpillar, il y a des bâtiments qui peuvent accueillir un grand un acteur industriel. Il faut y parvenir car on ne peut pas baser le développement de la Wallonie uniquement sur les services », lance-t-il tout en tempérant ses propos. « Evidemment, si Legoland en fait une exclusive, il ne faudrait pas leur refuser le site carolo».