Tir groupé contre l'assurance-autonomie

Le projet d’assuranceautonomie wallonne est sur le point de voir le jour. Mais il est contesté par une partie du secteur, qui craint l’exclusion de nombreux bénéficiaires.

Panique à tous les étages. Le projet d’assurance-autonomie rédigé par la ministre wallonne en charge de l’Action sociale et la Santé est sur le point d’aboutir sur la table du conseil des ministres. Mais il ne convient pas à certaines fédérations du secteur, ainsi qu’aux syndicats. La FGTB a déposé un préavis de grève pour la semaine du 9 avril. La CNE (CSC) s’inquiète également, mais attend une réunion prévue avec Alda Greoli en fin de semaine avant d’aller plus avant dans les actions.

Les craintes portent à la fois sur l’organisation du secteur, l’emploi, mais aussi l’aide qui sera encore offerte aux Wallons en perte d’autonomie. Que ce soit en raison de leur vieillissement, mais aussi pour cause de handicap ou de difficultés d’ordre social et familial.

Hier, deux des quatre fédérations (la Fedom et la FCSD) qui couvrent le secteur de l’aide aux personnes sont donc sorties du bois pour tirer la sonnette d’alarme. Selon elles, le projet d’Alda Greoli risque d’exclure du système 30 à 40% des bénéficiaires actuels des services d’aide à domicile.

Pour rappel, le projet de la ministre Greoli consiste en la mise en place d’une assurance-autonomie (un système qui existe déjà en Flandre depuis 15 ans). Concrètement, chaque Wallon (à partir de 26 ans) paiera une cotisation de 50 euros par an pour cette assurance (25 euros pour les bénéficiaires d’un statut BIM, bénéficiaire d’intervention majorée).

Une aide pour tous?

D’une part, les plus de 65 ans recevront une allocation forfaitaire. D’autre part, tout le monde pourra bénéficier des services d’aide à domicile à un tarif avantageux, pour autant que l’on réponde à certains critères de dépendance précis (basés sur un outil d’évaluation, le BelRAI Screener).

Si les critères ne sont pas remplis, l’aide sera toujours possible, mais à tarif plein (35 euros de l’heure, contre 7,81 euros pour les personnes jugées en perte d’autonomie). "Personne ne paiera 35 euros de l’heure, c’est une catastrophe pour les gens. Ils ne feront plus appel à l’aide, et tomberont alors encore plus vite dans la perte d’autonomie complète", proteste Didier Dubois, le président de la Fedom.

Pour les fédérations, on veut réduire le rôle de l’aide sociale à une aide sanitaire, octroyée uniquement aux personnes ayant un problème d’ordre cognitif (comme les malades du Parkinson par exemple). "La personne âgée qui doit simplement se faire véhiculer parce qu’elle est en chaise roulante ne pourra pas en bénéficier, pas plus que le père de famille qui se retrouve veuf du jourA au lendemain avec ses quatre enfants en bas âge", donnent en exemple les fédérations.

En Flandre pourtant, le système fonctionne et continue d’octroyer une aide à toutes les personnes dans le besoin. Pourquoi, alors, pas en Wallonie? "Ils n’ont pas les mêmes moyens budgétaires", explique Marie-Claire Sepulchre, la secrétaire générale de la Fedom. Sous entendu, du côté wallon, on restreint volontairement l’offre faute de moyens.

Une critique que ne comprend pas le cabinet de la ministre Greoli, qui rappelle que le budget dévolu à l’aide aux personnes va passer à 300 millions d’euros (notamment avec le transfert venu du Fédéral de l’allocation aux personnes âgées). à cela il faudra encore ajouter 100 millions que devraient rapporter les cotisations de l’assurance. "Et on devrait créer 2.000 emplois", ajoute encore le cabinet Greoli (en plus des 8.500 existants), faisant taire par un chiffre les craintes de pertes d’emploi émises par les fédérations.