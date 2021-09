Trois mois d'enquête pour faire la lumière sur les inondations

Le procédé avait été réclamé en premier lieu par le chef de groupe cdH François Desquesnes . Finalement, une proposition de résolution pour l'instauration d'une commission d'enquête est présentée par les chefs de groupe des trois partis de la majorité , Jean-Paul Wahl (MR), André Frédéric (PS) et Stéphane Hazée (Ecolo) , et cosignée par François Desquesnes .

Trois mois de travaux

Les commissaires devront examiner les causes et évaluer la gestion des inondations.

La résolution installant cette commission d'enquête sera votée en urgence ce 1er septembre. Une première réunion aura lieu jeudi et ensuite, une séance se tiendra chaque vendredi . Cette commission devrait durer trois mois au moins.

Globalement, les commissaires seront chargés d’examiner les causes et d’évaluer la gestion des inondations. Ils vont tenter de faire la lumière sur ce qui s'est passé avant les intempéries, pendant la catastrophe et après. Les alertes météo étaient-elles adaptées, ont-elles été entendues? Les ordres d'évacuation ont-ils été émis à temps, les secours ont-ils été efficaces? La question de la gestion des barrages devra être creusée ainsi que celle des nombreuses constructions en zone inondable.