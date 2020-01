Trois nouveaux outils de la Sofinex pour soutenir les entreprises wallonnes à l'export

Pour mener cette opération à bien, TheraVet a notamment bénéficié d’un coup de pouce financier de la Sofinex, un des outils économiques les plus récents de la Région wallonne. Mise sur pied en 2003, cette filiale commune de l’Awex, de la Sowalfin (Société wallonne de financement et de garantie des PME) et de la SRIW (l’invest public wallon) s’est vu assigner la mission de soutenir le développement des entreprises à l’étranger. L’idée était de mettre en commun l’expertise financière de la Sowalfin et de la SRIW avec les compétences de l’Awex en matière d’accompagnement des entreprises à l’international.