Twist... à Saint-Tropez

Ce pourrait être une sorte d'inventaire à la Prévert. Et ce pourrait même être drôle, mais ce ne l'est pas. Il semble bien que chez Nethys, certains avaient pris l'habitude de mener grand train. Et encore plus quand l'argent ne sortait pas de leur poche. L'analyse des notes de frais et des cartes de crédit réalisée par Deloitte a permis d'identifier des "montants atypiques" pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. On parle de dépenses de papeterie, de traiteurs, de frais encourus lors de festivals, de supermarché (1.800 euros dans un Géant-Casino de Saint-Tropez) ou de pharmacie, de 30.000 euros d'achats dans un magasin de vin...