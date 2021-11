Un Belge francophone sur deux renonce à des soins de santé pour raisons financières

En Wallonie et à Bruxelles, une personne sur deux doit renoncer aux soins pour des raisons financières. L’enquête indique que le report de soins ne cesse d’augmenter chaque année depuis 2015.

Alors qu'une large partie des personnes en situation de précarité (environ 60%) est concernée par la problématique du report des soins, la mutualité s'inquiète également de voir la classe moyenne être de plus en plus affectée, avec une augmentation de 17 points en six ans. Autre situation inquiétante, celle des personnes en incapacité de travailler. Elles sont trois sur quatre à avoir du reporter au moins un soin de santé en 2021.