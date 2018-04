Un accord pour en finir avec la bulle du photovoltaïque

La task force présidée par Damien Ernst est parvenue à un accord, ce jeudi. Elle formule une série de recommandations pour en finir avec la bulle des certificats verts.

Il aura fallu six mois de négociations, avec des réunions parfois houleuses, des échanges de noms d’oiseau et des moments où tout a failli capoter. Mais finalement, les membres de la task force mise sur pied par le ministre wallon de l’énergie Jean-Luc Crucke (MR) pour chercher une solution à la bulle des certificats verts et remettre à plat le soutien aux énergies renouvelables sont parvenus à un accord ce jeudi.

Les principaux acteurs impliqués ont signé une série de recommandations, qui vont être transmises au ministre: il s’agit d’Edora, la Fédération des entreprises actives dans les énergies renouvelables; de Febeg, qui réunit les fournisseurs et les producteurs d’énergie; de Febeliec, la Fédération des industriels gros consommateurs d’énergie; et de TPCV, l’ASBL qui défend les petits propriétaires de photovoltaïque. Et bien sûr aussi du prof de l’ULiège Damien Ernst, qui présidait ce groupe de travail.

La fin des certificats verts

Première recommandation: la fin des certificats verts pour les nouveaux projets, qu’il s’agisse d’éolien, de biomasse ou de photovoltaïque industriel, dès qu’un système alternatif a été mis en place, avec suffisamment de moyens pour permettre à la Wallonie d’atteindre ses objectifs européens. Cela pourrait être dès 2019. Si pas, il faudra revoir à la baisse le niveau des soutiens existants, recommande la task force.

C’est certainement le point le plus sensible politiquement, vis-à-vis duquel Jean-Luc Crucke ne cache pas ses réticences. Il ne veut pas d’une "taxe Crucke" – il a retenu la leçon de la "Turteltaks", qui coûté son poste à la ministre flamande de l’énergie Annemie Turtelboom (Open Vld). Ce jeudi matin, avant même la réunion de la task force, il s’est fendu d’un communiqué pour déplorer les fuites systématiques dans ce dossier, et déclarer espérer un consensus, et une solution non radicale. "Quand on me parle d’une ‘taxe Ernst’ de 50 euros par an et par ménage, le libéral que je suis ne peut qu’être perplexe", déclare le ministre.

Une contribution forfaitaire de 45 euros par an et par ménage, qui peut grimper jusqu’à 2.500 euros pour les grandes entreprises, fait pourtant partie du compromis dégagé entre les membres du groupe de travail. Et sur ce point, Damien Ernst, qui se refuse pour le reste à commenter l’accord, se défend. "Je suis pour une politique réaliste, et je vois mal comment il était possible de trouver un accord équilibré sans une contribution de ce type. Je l’assume entièrement, et je n’ai aucun problème à voir une taxe Ernst sur la facture!"

Il est vrai que même avec l’introduction de cette nouvelle taxe, couplée aux mécanismes existants pour financer les énergies vertes, le fonds de transition énergétique qui doit remplacer le système de certificats verts ne disposera pas de beaucoup de moyens avant 2023 – parce qu’il faut d’abord éponger la bulle existante. D’où l’idée de recourir à des financements complémentaires, comme une taxe carbone sur le mazout de chauffage ou une contribution de la taxe kilométrique sur les camions.

Ce fonds, qui devra aussi soutenir des projets d’efficacité énergétique dans les bâtiments publics, pourrait recourir à des appels d’offres pour le soutien aux énergies renouvelables.

Retour à 15 ans pour Solwatt?

Il y a enfin la question du retour à un temps d’octroi de 15 ans pour toutes les installations Solwatt réalisées entre 2007 et 2012, et qui ont vu la durée durant laquelle elles peuvent prétendre à des certificats verts réduite de 15 ans à 10 ans.

Il s’agit d’un choix politique, souligne la task force – un choix à 850 millions d’euros. Toutefois, en étalant le paiement de ces certificats verts additionnels sur 10 ans plutôt que sur 5 ans, comme accepté par l’assemblée générale de TPCV, cela permet d’atténuer le choc, et de tout de même disposer de moyens pour financer des projets d’énergie verte à partir de 2023 – mais les sommes disponibles seront moindres que si l’on reste à 10 ans, bien entendu.