Un investissement à 292 millions pour le site unique du CHwapi

Ce sera l’un des plus gros investissements immobiliers de la région dans les années à venir: le Centre hospitalier de Wallonie picarde (CHwapi) à Tournai va faire l’objet de travaux de modernisation et d’extension pour un montant global de 292 millions d’euros. Un programme d’investissements majeur prévu entre 2019 et 2023 et qui verra cet établissement hospitalier, à peine moins important que l’hôpital universitaire Erasme à Bruxelles, regrouper l’ensemble de ses services en un seul site.

Le CHwapi est né il y a près de dix ans de la fusion de quatre hôpitaux généraux du Tournaisis, gérés par des pouvoirs organisateurs d’horizons différents (hôpitaux publics et des mutualités socialiste et chrétienne). Il s’en est suivi en 2016 un premier plan de rénovation qui a débouché sur la fermeture d’un premier site (Dorcas) et la construction d’un nouveau bâtiment centralisant les urgences et d’autres services aigus sur le site Union de l’ancien hôpital public de Tournai. Mais il restait beaucoup à faire: poursuivre la modernisation de nombreux services et renouveler le reste du parc immobilier, dont les deux autres hôpitaux, Notre Dame et l’IMC, dont la vétusté posait de plus en plus de problèmes.