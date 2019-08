Un pilote de Formule 2 perd la vie à Spa-Francorchamps

Le pilote français Anthoine Hubert est décédé lors d’un impressionnant accident impliquant trois véhicules lors de la course de Formule2, ce samedi après-midi. La course a été arrêtée.

Impliqué au début du 2e tour de la course dans un carambolage à grande vitesse avec l'Américain Juan Manuel Correa et le Japonais Marino Sato, Hubert est mort des suites de ses blessures alors que Correa a été emmené à l'hôpital victime de fractures aux jambes. Sato est lui indemne. La course a été annulée.