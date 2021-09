Un plan à 30 ans pour redévelopper La Louvière et ses environs

Après 20 ans de tergiversations, est-ce un réel plan de redéveloppement du Grand La Louvière que le Conseil communal vient de valider? Réponse d’ici trois ans.

Ces derniers mois et jours, c’est pour relater l’avortement de travaux majeurs que La Louvière fait parler d'elle dans les médias. Après le projet urbain mixte La Strada, définitivement renvoyé aux abonnés absents après 20 ans de procession d’Echternach et de guéguerre larvée entre bourgmestre et promoteur immobilier, c’est celui de nouveau stade de foot pour le RAAL, le club local, qui vient d’être mis à la poubelle par Jacques Gobert (PS).

Le prétexte invoqué par ce dernier à Salvatore Curaba, le patron de la société EASI et ex-joueur de foot professionnel: une clause appelée Orban, du nom de la famille propriétaire d’un foncier cédé à la ville et logé dans le périmètre direct dudit projet. Un argument jugé léger et bien soudain par le porteur privé qui finançait largement sur fonds propres ce projet dont la région aurait bien besoin.

"Une ville-parc de Wallonie"

Les autorités louviéroises disent vouloir voir large, à long terme, et remettre tout à plat, en concertation avec la population locale. Le mot d’ordre, qui fait florès avant les prochaines élections: la coconstruction. Hier, le Conseil communal louviérois a donc approuvé "son" projet de ville visant à guider le développement de la Ville pour les 30 prochaines années.

2030 La première date-butoir pour poser les premiers jalons du nouveau plan de redéveloppement urbain a été fixée par les autorités locales à 2030.

"Désormais, nous entendons changer de paradigme et nous inscrire dans le paysage européen comme une ville-parc de Wallonie", annonce Jacques Gobert. Un chantier de longue haleine que le Collège local a confié à l'architecte-urbaniste Paola Vigano, également très active à Charleroi et à nouveau associée à la société de consultance IDEA Consult et l’ICEDD (Institut de Conseil et d’Etudes en Développement durable). Sans oublier, bien sûr, les Louviérois, "informés à travers un vaste master plan élaboré sur un mode largement participatif".

Pour y parvenir, un minutieux diagnostic a été réalisé et cartographié, des objectifs stratégiques et opérationnels ont été fixés et une centaine d'actions concrètes ont été définies, les premières avant 2030, promet-on. Enfin.

Premiers travaux

Parmi les premiers travaux d’Hercule identifiés, on trouve l'accessibilité rendue au Canal du Centre et aux berges de la Haine, le développement conjoint des Ravels… et l'aménagement du chancre urbain des ex-faïenceries Boch, sur lequel le promoteur immobilier Wihelm & Co s’est cassé les dents (feu projet La Strada).

On y ajoutera l’aménagement du site Bocage en pôle de loisirs, la rénovation du stade Tivoli et de la gare de La Louvière-Sud.

Dans les communes périphériques, des quartiers entiers seront soumis à de vastes plans de rénovation urbaine, comme ceux du numéro 1 à Haine Saint Paul et ceux d’Haine Saint Pierre.

Un feuilleté complexe à monter

Comme dans d’autres villes européennes au lourd passé industriel, ce plan ambitieux, baptisé L.LO 2050, parie sur la transformation du paysage urbain élargi pour dynamiser la vie des quartiers en les connectant à l’hyper-centre par des modes doux et en renforçant leur attractivité en termes de bâti et de services.

Mais le projet prévoit aussi d’accompagner le basculement de l’économie locale vers le numérique et les nouveaux secteurs d’activité, en soutenant le développement de pôles dédiés à l’économie circulaire, à l’industrie créative, et - surtout - à la santé, "à travers de nombreux partenariats avec les forces vives du territoire".

"La Louvière entend se tourner vers Bruxelles et le nord du pays." Jacques Gobert Bourgmestre de La Louvière

Reste, bien sûr, on attend impatiemment ces premiers partenariats et les plans concrets phasés dans et autour de la Cité des Loups. On attend aussi de voir qui va les financer, après la douche froide reçue par les porteurs de projets privés, qui ont revu le risque à la hausse.