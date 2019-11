Un premier semestre record pour les exportations wallonnes

Les exportations wallonnes ont augmenté de 8,4% et atteignent les 24 milliards d'euros au premier semestre 2019, un record sur six mois. Cet essor est principalement dû à la grande exportation, qui affiche une croissance remarquable de 18,9%.

Malgré le ralentissement de l'économie mondiale, la croissance des exportations en Wallonie est plus forte que dans les régions et pays composant son panel de comparaison, à savoir la Flandre (+3,2% au premier semestre 2019), les Pays-Bas (+5,2%), la France (+4,8%), la zone euro (+2,6%) et l'Allemagne (+0,5%).