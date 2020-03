Un raccourcissement des vacances d'été n'emballe pas les syndicats

"C’est nécessaire pour rattraper notre retard économique, et c’est également important d’un point de vue psychologique. Cela nous donne le sentiment que nous prenons les choses en main, que ce revers ne doit pas nécessairement être un désastre", argumente-t-il. Aux yeux du CEO d' Econopolis , une telle mesure aurait aussi la vertu de permettre aux élèves de compenser plus facilement les éventuels retards accumulés en matière d'apprentissage .

Proposition prématurée

"Si on prend l'exemple du CEB, on parle pour l'instant de trois semaines sur six ans. Il faut tout ramener à sa juste proportion."

Contactés par nos soins, les syndicats du secteur de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles accueillent sa proposition avec froideur . À les croire, elle est clairement "prématurée". Pour Roland Lahaye, président de la CSC-Enseignement, elle serait même " complètement stupide ". Le nombre de semaines "perdues" doit être évalué au regard d'un cursus complet. "Si on prend l'exemple du CEB, on parle alors pour l'instant de trois semaines sur six ans. Il faut tout ramener à sa juste proportion", insiste-t-il.

Joseph Thonon rappelle en outre qu’il y a déjà eu des périodes dans le passé où des élèves sont restés longtemps sans aller à l’école, notamment lors des grèves des enseignants en 1996. "À l'époque, on a dû pallier six semaines d'absence de cours. On a été plus souple dans les épreuves d'évaluation, qui ont été adaptées en tenant compte des suspensions."