Un tax shift pour relancer la production wallonne

Dans le cadre du plan de relance wallon, le conseil stratégique suggère au gouvernement de taxer les activités économiques indésirables et de subventionner celles désirables.

C’est ce 24 mars que le conseil stratégique mis en place par le gouvernement wallon dans le cadre de l’élaboration du plan de relance Get Up Wallonia doit remettre ses recommandations.

Cette étape importante ne veut évidemment pas dire pour autant que tout le processus lancé par Elio Di Rupo en avril 2020 sera terminé. Le conseil stratégique, dont le travail repose sur les 206 projets rédigés par les experts des trois groupes de travail (économie, emploi-formation, environnement), pourrait devoir prolonger sa mission afin d'intégrer de nouvelles remarques du gouvernement. Il faudra ensuite attendre que le monde politique s’imprègne des mesures, voire bouge certains curseurs, avant d’obtenir une version définitive du plan de relance wallon. Bref, de quoi porter l’échéance finale au mois de mai, dit-on dans le cénacle politique à Namur.

3 thématiques et 47 actions

Voilà pour le calendrier. Sur le fond, les choses se précisent. Dans un rapport intermédiaire de la fin février que L’Echo a pu consulter, le conseil stratégique a dressé une première liste de 47 actions articulées autour de trois thématiques (économie-innovation-numérique-décarbonation, emploi-formation, agriculture-alimentation-circuits courts). Ce document de travail est évidemment appelé à évoluer dans sa version finale, déjà parce que le gouvernement a insisté pour que les 9 académiciens rendent leurs propositions plus opérationnelles. Le rapport final devra aussi intégrer les fiches rentrées par la Région wallonne dans le cadre du plan européen.

Mais d’ici là, voici déjà ce qui ressort du travail des experts du conseil stratégique…

En guise d’introduction, le conseil insiste sur un élément de gouvernance. "Depuis de nombreuses années, des plans très intéressants et prometteurs sont détaillés par les autorités wallonnes mais leur implémentation est loin d’être toujours à la hauteur des ambitions affichées et leur évaluation ex-post est rarement réalisée. Des objectifs doivent être fixés avec des indicateurs de suivi, qui sont évalués de manière indépendante et régulière." À côté de cette recommandation, les 9 académiciens prennent bien soin de rappeler l’absolue nécessité "d’éviter le saupoudrage, tant géographique que thématique, des ressources financières pour en intensifier l’efficacité".

Décourager les comportements indésirables

Sur le front financier, le conseil stratégique insiste sur la nécessité de "maintenir la soutenabilité des finances publiques" dans une Région où la "dette est élevée". Mais passé ce rappel d’usage, les experts insistent aussi pour dire que la situation budgétaire "ne doit pas contraindre l’action publique lorsque d’importantes externalités positives ou négatives sont en jeu".

Le rapport met en avant différentes solutions de financement, notamment en vue de soutenir les entreprises, en créant un label citoyen "invest in Wallonia" à l’image du "label relance" en France. "L’objectif est de créer un label pour orienter l’épargne privée en identifiant les fonds, voire les structures publiques comme les invests, investissant principalement dans des PME et des entreprises de taille intermédiaire wallonnes, cotées ou non cotées." Le rapport encourage également le gouvernement à adapter le prêt coup de pouce PME en permettant aux prêteurs de transformer leur prêt en actions afin de ne pas accroître l’endettement des entreprises. Il est aussi suggéré de lancer un fonds de solidarité de participation "qui offrirait aux investisseurs une obligation à coupon variable et capital garanti, convertible".

"Le tax shift permettrait de réduire la taxation pesant sur la production locale qu’on souhaite privilégier et la déplacer vers une taxation de la consommation et des activités qu’on a décidé de moins encourager." Conseil stratégique de Get Up Wallonia Rapport intermédiaire du 22 février 2021

Mais à côté de ces initiatives ciblées pour le financement des entreprises, le conseil stratégique va un pas plus loin et suggère à la Wallonie de lancer un "tax shift auto-financé" dans le cadre de sa triple relance économique, sociale et environnementale. Sur le principe de la carotte ou du bâton, ce tax shift wallon servirait de levier au gouvernement wallon pour "promouvoir des comportements désirables via des subventions (en cas de comportement vertueux) mais aussi des redevances (en l’absence de tels comportements). En choisissant le mix adéquat entre subventions et redevances, on peut (...) choisir le coût budgétaire net anticipé", écrivent les experts.