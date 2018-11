Un tiers des stations-service du sud du pays en pénurie de carburants

Les conducteurs ne peuvent plus s'approvisionner en carburant dans un tiers des stations-service en Wallonie. Quelque 400 d'entre elles ne sont plus approvisionnées suite aux blocages des "gilets jaunes".

Les blocages des dépôts de carburant liés aux actions des "gilets jaunes" ont engendré une pénurie d'approvisionnement dans le sud du pays. Au total, un tiers des stations-service sont en pénurie de carburants en Wallonie. Celles-ci ne sont plus approvisionnées. "Le Hainaut est la région la plus impactée, suivie par Liège, où la situation est tendue, mais toutes les stations ne sont pas à sec", indique Olivier Neirynck, directeur technique de Brafco, la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants. À Bruxelles et en Flandre, tout va bien... ou presque. En effet, si l'approvisionnement s'y déroule sans embarras, des files de camions se constituent dans les stations de la capitale. Les transporteurs routiers s'y dirigent pour s'approvisionner, ce qui engendre bouchons et files, avec un temps d'attente deux fois plus long, détaille le directeur technique.