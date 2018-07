"Une alliance PS-PTB porte les germes du confédéralisme" (Willy Borsus)

"Dans 5 ans, on doit avoir montré que la Wallonie rattrape son retard", lance Willy Borsus, qui est depuis un an à la tête de la Wallonie. "La FGTB fait du gouvernement un ennemi."

Il y avait comme un petit air de vacances à l’élysette ce mercredi matin. De quoi flâner avec le ministre-président Willy Borsus (MR) dans les jardins du gouvernement qui surplombent la Meuse à Namur, et admirer la vue imprenable sur la Citadelle. Une bonhomie rendue joyeuse par un heureux événement: le premier anniversaire de l’équipe Borsus Ier, née le 28 juillet dernier suite à l’éviction des socialistes et l’alliance passée entre le MR et le cdH pour diriger le destin de la Wallonie jusqu’aux élections régionales de mai 2019.

La gauche a échoué dans sa gestion de la Wallonie.

Willy Borsus, quel regard portez-vous sur le travail accompli depuis un an?

C’était un travail acharné avec beaucoup de réformes et de changements. La Wallonie a retrouvé de l’audace et va de l’avant. C’est mon ressenti et c’est aussi ce que j’observe. Que ce soit du côté gouvernemental ou dans le monde des entreprises, il y a cette volonté de changement et de se dire que la Wallonie a toutes les qualités pour y arriver. Il faut une autre Wallonie et ce mouvement est en marche.

La Wallonie sous le PS était-elle freinée dans ce besoin de changement?

Depuis 15 ans, j’ai toujours entendu qu’il y avait une petite lueur considérée comme prometteuse pour la relance de la Wallonie. Mais structurellement, lorsqu’on lit le bilan de l’Iweps, les chiffres sont implacables. Je ne veux pas une lueur mais une tendance. J’ai la conviction que la Wallonie peut rattraper une part importante de son retard socio-économique par rapport à la Flandre et la moyenne des régions européennes. Je vise comme objectif 5 ans. Dans 5 ans, on doit avoir montré que spectaculairement, la Wallonie rattrape son retard (en taux d’emploi, en PIB par habitant, en volume d’exportation) par rapport à la moyenne européenne. Je suis beaucoup en entreprise et je constate qu’il y a des atouts extraordinaires comme dans le domaine des biotechs. La Wallonie figure parmi les régions qui sont leaders mondiaux. Avec la vague de réformes menées depuis un an comme au niveau de l’emploi, les entreprises vont être soutenues et libérées dans leurs actions quotidiennes. Mais un des leviers de la croissance, c’est la disponibilité de la main-d’œuvre.

Vue en plein écran ©Dieter Telemans

Si vous devez qualifier votre politique, est-ce du bon sens ou du libéralisme?

C’est une politique de bons sens marquée par une approche pragmatique. Mais c’est aussi une politique de réformes en allouant les budgets aux politiques qui sont porteuses de développement et en modernisant la gouvernance. Les scandales comme on en a connu par le passé ne pourront plus survenir. On a un catalogue complet d’outils pour éviter les scandales à l’avenir. Le cadastre des subsides a lui été rendu public. Pourquoi une telle opacité depuis 30 ans sur de l’argent public accordé par la Région wallonne? Dans cette politique, il y a indubitablement une touche libérale, une touche réformatrice. Dans l’ensemble de la déclaration de politique régionale, on retrouve des chapitres entiers sur la relance économique mais aussi avec des accents sociaux très forts comme avec l’assurance-autonomie ou l’ouverture de nouvelles places dans les maisons de repos.

Il y avait autour du modèle mosan une forme d’ambiguïté. Le modèle mosan, c’était de la cogestion politique entre le gouvernement et les partenaires sociaux.

Les syndicats – FGTB et CSC – vous accusent de mettre à mal la concertation sociale qui repose sur un modèle mosan.

Il y avait autour du modèle mosan une forme d’ambiguïté. Le modèle mosan, c’était de la cogestion politique entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Nous souhaitons que la concertation sociale puisse se poursuivre au niveau wallon mais après les phases d’écoute et de négociation, le gouvernement prend ses responsabilités.

Il y a néanmoins des dossiers, comme la réforme des aides à l’emploi, sur lesquels les syndicats sont très inquiets.

La FGTB – car je fais la différence entre la FGTB et les autres interlocuteurs – essaye de se saisir de tout dossier pour taper sur le gouvernement. Elle fait du gouvernement un ennemi.

Dans moins d’un an, les Wallons voteront pour les régionales. Redoutez-vous l’arrivée du PTB dans un exécutif?

Vue en plein écran ©Dieter Telemans

Pour la Wallonie, ce serait une catastrophe. J’entends que certains au PS ou chez Ecolo n’excluent pas une alliance avec le PTB et certains au PS expriment même leur tendresse pour une alliance avec la gauche extrême. Ce serait une catastrophe pour la Wallonie. Il suffit de lire quelques éléments de positionnement du PTB comme dénoncer la plupart des traités économiques, les classes moyennes et les indépendants, pour comprendre. Il y a une approche collectiviste. Alors que la gauche a échoué dans sa gestion de la Wallonie, la réponse à cet échec serait de dire qu’il faut aller plus à gauche, à l’extrême gauche! Ce serait même une double catastrophe car on n’imagine pas en Belgique qu’on puisse avoir dans le sud une coalition avec l’extrême gauche et dans le nord une sensibilité différente.

Jusqu’à plonger le pays dans le confédéralisme?

C’est clair que ce type d’alliance PS-PTB porte les germes du confédéralisme. Je suis absolument opposé au confédéralisme comme je suis opposé à toute nouvelle réforme de l’état. Faisons vivre et réussissons la sixième réforme de l’état. Je suis attaché au modèle fédéral avec une relation mature et forte entre les entités fédérées et le niveau fédéral. C’est mon choix.

Y a-t-il des compétences que vous souhaitez transférer vers la Wallonie?

C’est l’articulation des compétences entre la Communauté française et la Région wallonne qui fera débat, notamment sur le volet enseignement/formation. Ce n’est pas un secret, je suis un régionaliste, et on évolue vers un modèle à quatre Régions. Mais l’urgence pour la Wallonie aujourd’hui est d’aller de l’avant, de travailler sur le socio-économique et de ne pas spéculer sur une énième réforme de l’état.

Vous prônez une reconduction MR-cdH en Wallonie après les élections mais certains au sein de votre parti ne seraient pas contre une alliance MR-PS.

Je plaiderai en interne pour qu’on poursuive les réformes. La Wallonie est à un moment particulier de son histoire. On n’a plus beaucoup de temps avant 2025, une date à partir de laquelle commence la diminution des mécanismes de solidarité pour la Région. Le délai est court pour pouvoir réussir ce qu’on n’a pas réussi depuis les années 1980. Réussir ce moment important passe par la poursuite des réformes mais cela ne passe pas par des changements de coalition ou en ramenant certaines orientations qui sont celles du passé. Si vous faites le tour de la salle du gouvernement (où sont accrochés les portraits des ministres-présidents sauf ceux de Rudy Demotte et de Paul Magnette, NDLR) vous verrez à quel point le parti socialiste a eu à de multiples reprises l’occasion de faire de la Wallonie ce que nous sommes en train d’en faire aujourd’hui.

À l’heure du bilan, quelques dossiers restent en friche comme le départ de Stéphane Moreau de Nethys. Doit-il toujours partir?

Nous avançons méthodiquement. Après la mise en place de l’arsenal de contrôle et des instruments de tutelle et la séparation du GRD, nous sommes au troisième volet: celui des activités. Le groupe Publifin doit maintenant décider comment il va pérenniser ses différentes activités concurrentielles (VOO, assurance, médias,…) et non concurrentielles. Ce travail est important car derrière il y a des enjeux économiques et des emplois. Je ne serai pas celui qui met en difficulté des milliers d’emplois en Wallonie. Nous aurons dans les prochaines semaines des propositions sur l’avenir des activités et se posera à ce moment-là la question du management et pas seulement du CEO.

Il y a des marques d’intérêt pour VOO. L’activité doit-elle rester dans le giron public?

J’ai une préférence pour un modèle où on retrouve une présence publique dans VOO, mais minoritaire. Il est important de conserver un ancrage public liégeois mais avec un adossement à un partenaire privé. Le domaine des télécoms va impliquer des montées en puissance de capitaux. On a aussi besoin de trouver des opérateurs privés qui ont l’expertise des réseaux. Le choix d’un partenaire privé doit être un choix stratégique pour l’entreprise et pas uniquement une question de valorisation.

Concernant le dossier des certificats verts et la gestion de la bulle photovoltaïque, le gouvernement semble coincer.

C’est un dossier compliqué et on se donne du temps jusqu’à la rentrée pour s’accorder sur une trajectoire qui doit intégrer le soutien aux différentes sources de production d’énergie renouvelable, les quotas d’énergie verte et la gestion du stock et de la bulle des certificats verts. Le dossier n’est pas encore abouti. Mais il n’y aura pas de taxe et il n’y aura pas de surcharge sur la facture. Cela ne coûtera rien aux consommateurs. C’est un engagement très clair du gouvernement.

Vue en plein écran ©Dieter Telemans

Faut-il encore vendre des armes à l’Arabie saoudite depuis que le Conseil d’état a suspendu des licences d’exportation accordées par la Région wallonne?

Il faut relativiser. Une cinquantaine de licences ont fait l’objet de recours et seulement 6 sont concernées par cette suspension. Le Conseil d’état pointe le fait que dans les motivations rendues par la commission d’avis, l’examen détaillé d’un critère n’apparaît pas dans l’avis rendu. C’est une question de motivation mais je vous assure que tous les critères ont fait l’objet d’un examen minutieux.

Mais ce critère pointé par le Conseil d’état est lié à la situation des droits de l’homme dans le pays. Ce n’est pas rien. Est-ce que cela remet en question toutes les exportations vers l’Arabie saoudite?

La pression géopolitique vers certains régimes, c’est une pression qui ne peut avoir d’effet que si elle s’exerce au niveau international. Tout en étant attentif dans l’octroi des licences et aux dimensions des droits de l’homme, en même temps faire croire qu’en fermant les entreprises wallonnes et en mettant les ouvriers au chômage cela va faire bouger des régimes dans le monde, c’est une illusion. On doit être offensif sur le théâtre international mais jeter nos travailleurs à la rue alors que les mêmes armes seront produites ailleurs en Europe et exportées par d’autres pays, ça je ne fais pas. Une région qui décide seule d’un embargo, cela ne fait du tort qu’à la région. Et nous n’octroyons des licences qu’après une analyse rigoureuse des risques. Cette semaine, j’ai encore refusé des licences vers le Pakistan.