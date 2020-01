Une bonne idée, le nouveau slogan du cdH?...

La boutique namuroise

Fanny Charpentier, la porte-parole du parti, nous explique que c’est au sortir d’une réunion que le photographe a fait poser la troupe devant cette devanture typique du vieux Namur. Et le président, Maxime Prévot, a alors "tilté" sur l’enseigne. "Un vrai coup de foudre!" Alors que depuis de semaines, des militants, en atelier participatif , planchaient sur le sujet… "Il y avait un consensus sur l’esprit du changement: incarner l’espoir, apporter des solutions concrètes… Mais on patinait pour le nom ."

Alors, le hasard a-t-il bien fait les choses? Sur les réseaux sociaux, ça rigole pas mal, ça parle météo, surtout. Mais que nous dit l’expert? Pour Nicolas Baygert, docteur en sciences de l’information et de la communication, professeur à l’ULB, à l'Ihecs et à Sciences Po Paris, le cdH propose ici "un plan de communication relevant de l’automotivation et de la pensée positive. Une technique souvent encouragée dans le développement personnel ou pour lutter contre l’angoisse ou la dépression. On observe un champ lexical 100% optimiste censé couper l’accès aux pensées négatives."