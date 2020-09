Une monnaie régionale pourrait voir le jour en Wallonie

Un rapport dans les six mois

L’idée qui gravite autour de cette réflexion n’est certainement pas d’aboutir pour la Wallonie à un retrait de la zone euro, ni de s’y substituer, mais plutôt de créer la possibilité pour certaines entreprises locales d’avoir des rapports commerciaux sur la base d’une monnaie régionale inter-entreprises. "Périodiquement, et souvent à l’occasion de chocs économiques, la question de la circularité de l’économie et du recours à des circuits plus courts revient au-devant de la scène. Je pense qu’il est nécessaire de relancer la réflexion qui permettra, si le Parlement et le gouvernement wallon l’estiment utile, d’avancer vers une monnaie complémentaire régionale inter-entreprises. C’est d’ailleurs inscrit dans la déclaration de politique régionale", explique le député socialiste Maxime Hardy. Et de pointer un monde qui change. "Nous devons revenir à une économie plus locale, durable. Un modèle qui privilégie l'entraide inter-entreprises et une plus grande indépendance vis-à-vis des instruments classiques fortement dépendants de la spéculation financière."