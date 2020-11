Une prime de 50 à 400 euros pour acheter un vélo en Wallonie

Outre l’aide à l’achat pour un vélo électrique, cette prime sera accessible pour les vélos "musculaires ". Sans remonter jusqu’au confinement de mars, le gouvernement a par ailleurs convenu d’ajouter une rétroactivité dans la mesure afin d’en faire bénéficier celles et ceux qui ont acheté un vélo entre le 1 er juillet 2020 et le 31 décembre 2020. L’usage est par ailleurs réservé aux déplacements réguliers domicile-travail.

Pour en bénéficier, l’acquéreur devra néanmoins prouver un "usage régulier du vélo de 40 % minimum de la durée des trajets effectués entre le domicile et le travail (excepté pour les vélos cargos)" et fournir "une déclaration sur l’honneur ainsi qu’une attestation de l’employeur stipulant l’usage régulier dans le cadre des déplacements domicile-travail devront être apportées par le demandeur."

Le montant de la subvention (employés et employeurs) pour l’achat d’un vélo ou l’achat et l’installation d’un kit électrique adaptable est fixé à 20 % du montant de la facture, TVA comprise, avec un plafond de 50 euros pour l’achat d’un vélo musculaire d’occasion, 100 euros pour l’achat d’un vélo électrique d’occasion, 150 euros pour l’achat d’un vélo musculaire neuf, 200 euros pour l’achat d’un vélo électrique neuf, 200 euros pour l’achat et l’installation d’un kit électrique adaptable neuf (citoyens) et enfin 400 euros par vélo cargo.