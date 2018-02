Une prime pour les chômeurs qui réussissent une formation dans un métier en pénurie

Au menu des discussions, deux thèmes particuliers: le statut spécifique pour les demandeurs d'emploi les plus fragilisés et les métiers en pénurie, ce qui concerne plus de 50 professions en Wallonie.

Un statut de demandeur "non mobilisable"

Autre piste abordée par les ministres de l'emploi, la mise en place d'un statut particulier pour les demandeurs d'emploi les plus fragilisés, soit "les personnes les plus éloignées du marché du travail à cause d'un problème médical, psychiatrique ou encore psychologique", souligne Pierre-Yves Jeholet. Le nombre de personnes concernées en Belgique n'est pas négligeable: entre 8.000 et 12.500, selon une estimation fournie par le cabinet Jeholet. "A partir du premier janvier 2019, ils ne seront pas contrôlés, ni mobilisables pendant 2 années renouvelables", prévient le ministre wallon, et ils "bénéficieront pendant ce temps d'un accompagnement spécialisé".