Une sortie des pesticides ne serait pas fatale pour l'agriculture wallonne

D’après une étude de l’UCLouvain, la montée en puissance du bio dans l’agriculture wallonne permettrait de sauver le secteur et de limiter le coût des dégâts environnementaux à 672 millions contre 1,4 milliard aujourd’hui.

Quel visage aura l’agriculture wallonne en 2050? Alors que la foire de Libramont bat son plein depuis ce vendredi, le secteur agricole est en pleine mutation. Pour faire court, et comme le souligne une récente étude réalisée par l’UCLouvain, le secteur doit concilier les objectifs de production de l’agriculture, la diminution de l’impact environnemental de ses activités (comme la réduction de pesticides) et le maintien de l’emploi dans les filières.

Inconciliable? C’est ce qu’a cherché à savoir le professeur Philippe Baret, doyen de la faculté des bioingénieurs de l’UCLouvain, à travers une étude prospective commandée par le ministre sortant en charge de l’Environnement en Wallonie, le cdH Carlo Di Antonio. " Il faut une réflexion sur un futur agricole avec moins de produits phytosanitaires. La situation actuelle n’est pas tenable dans la durée, les agriculteurs sont en difficulté malgré l’important soutien wallon et les actions des gouvernements successifs , martèle le ministre. Croire que l’on va pouvoir maintenir le cap et apporter des soutiens complémentaires n’est pas réaliste. Avec un budget de la PAC à nouveau annoncé en diminution, il faut se donner des perspectives d’avenir. Dès qu’on émet des propositions remettant en question le modèle actuel, le mot agribashing est la première réponse des réfractaires aux évolutions. Défendre un territoire wallon avec un avenir sans pesticides est un projet à vocation économique, notamment pour le secteur agricole! "

Érosion des terres agricoles

"Une transition vers l’agriculture à faibles intrants créerait environ 8% d’emplois en plus."

A priori, avec 91% de ce territoire agricole dédié à l’alimentation humaine, la Wallonie produit plus qu’elle ne consomme dans la majorité des catégories. Le seul bémol se situe du côté des céréales où la Wallonie importe 67% de ses besoins.

La part de l’agriculture biologique reste, elle, marginale avec 9% des surfaces cultivées de la Région en 2015 et 11% l’année dernière.

Vers où voulons-nous aller?

Tout l’intérêt de l’étude est de se projeter dans l’avenir de l’agriculture à travers deux directions. Le premier scénario, appelé "tendanciel" car il prolonge les tendances des dix dernières années, part du principe que l’on continue comme aujourd’hui avec une surface agricole qui s’érode, provoquée par la baisse des cheptels bovins et le recul de 31% des prairies fourragères. Les projections estiment que d’ici 2050, la surface agricole diminuera de 16%, soit 172.206 hectares en moins. La part du bio devrait, elle, tourner autour des 15% et permettra de diminuer de 19% l’usage des pesticides.

À côté, le scénario de transition fait le pari du bio. Il vise un maintien de la surface agricole et une forte réduction des intrants . L’agriculture biologique passerait à 40% d’ici 2050 , ce qui permettra d’" atteindre une réduction de 44% de l’usage des pesticides ".

Selon Philippe Baret, le passage vers le bio ne mettrait pas à mal le secteur et la sécurité alimentaire de la Wallonie. C’est même tout le contraire. Il se base notamment sur le premier volet de son enquête réalisé en 2017. Les conclusions indiquent ainsi que "la pratique de l’agriculture à faibles intrants en Wallonie ne pourrait en aucune manière compromettre la sécurité alimentaire wallonne en termes de calories disponibles. Ce scénario permet non seulement de nourrir la population wallonne, mais également la population bruxelloise. "

Au niveau de l’emploi, "une transition vers l’agriculture à faibles intrants créerait environ 8% d’emplois en plus par rapport au scénario baseline (où on ne change rien, NDLR)." La baisse du rendement des terres serait, elle, compensée par un prix de vente plus élevé pour les produits bio.