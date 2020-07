Une touche citoyenne pleine de sens

A travers son plan de relance, la Wallonie et son gouvernement semblent embrayer dans cette réflexion tout en lui donnant un accent socio-économique. A l’heure où l’Europe coupe dans le financement de projets durables pour boucler son budget, la Wallonie appelle les citoyens qui le peuvent à se mobiliser pour relancer leur région à travers l'idée d'un appel à l’épargne citoyenne.

Il s'agit évidemment d'un levier parmi d'autres. Le citoyen n'est pas là pour se substituer aux pouvoirs publics, ni pour financer l'entièreté du plan de relance de la Région. Mais par les temps qui courent, tous les acteurs économiques - patrons, investisseurs et citoyens - doivent se serrer les coudes pour éviter le naufrage. Dans le cadre de l'épargne citoyenne, les fonds pourraient soutenir la relance de la Wallonie à travers l’innovation ou la digitalisation. Différents chantiers sont évoqués dans l’économie circulaire, dans la formation, le codage chez les jeunes, ou la digitalisation des PME,… Indirectement, cette épargne soutiendra l’emploi chez les jeunes, la lutte contre le chômage et la survie du territoire dans ses multiples facettes économiques et environnementales.