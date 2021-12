Unifiber accélère le déploiement de la fibre optique en Wallonie

La coentreprise créée par Proximus et Eurofiber rehausse ses ambitions après l'accord de 25 premières communes wallonnes pour se connecter à la fibre optique. 600.000 foyers devraient être connectés pour un investissement proche du milliard d'euros.

Le chemin est encore long avant de voir tous les foyers wallons connectés à la fibre optique, mais le déploiement du nec plus ultra en matière de connexion internet avance plus vite que prévu. En Wallonie, c'est Proximus qui est à la manœuvre via deux entités. L'opérateur déploie la fibre lui-même dans les grands centres urbains où le coût de déploiement faible lui permet d'avancer vite et seul. Pour les zones moins densément peuplées ou les villes de plus petite taille, Proximus a créé l'été dernier Unifiber avec la société hollandaise Eurofiber, spécialisée dans le déploiement de la fibre.

"Vu le succès rencontré par nos démarches auprès des communes, le conseil d'administration d'Unifiber a décidé de rehausser l'ambition à 600.000 foyers." Nico Weymaere CEO d'Unifiber

Les deux sociétés sont actionnaires à 50% d'Unifiber et ont doté son capital de 20 millions d'euros. Une goutte d'eau par rapport au montant qui sera investi dans les prochaines années. Lors du lancement d'Unifiber durant l'été, la somme de 800 millions d'euros a été évoquée pour déployer le réseau ouvert de fibre en Wallonie et rendre connectables 500.000 foyers wallons.

Après cinq premiers mois d'activités intenses, Unifiber revoit déjà ses ambitions à la hausse. "Vu le succès rencontré par nos démarches auprès des communes, le conseil d'administration d'Unifiber a décidé de porter ce chiffre à 600.000 foyers", explique Nico Weymaere, CEO d'Unifiber. Les investissements des deux actionnaires devraient dès lors approcher, selon nos estimations, le milliard d'euros pour atteindre cet objectif.

Vue en plein écran Thomas Dermine, secrétaire d'État pour la Relance et les Investissements stratégiques, et Nico Weymaere, CEO d'Unifiber. ©Tim Dirven

25 premières communes

"Dans le cadre du plan de relance, 157 millions d'euros seront investis pour développer des réseaux de fibre optique à très haut débit, pour couvrir les zones blanches." Thomas Dermine Secrétaire d'État à la Relance

Le patron d'Unifiber a le sourire, car il ne s'attendait pas à un retour si positif et rapide des communes. La jeune société peut déjà compter des accords avec 25 communes, dont les collèges communaux ont validé le partenariat avec Unifiber. Cela représente environ 185.000 foyers qui seront connectables au réseau du futur. Pour les communes, difficile de dire non, c'est gratuit. Unifiber s'occupe de tout et hormis quelques rues ouvertes et l'installation de "boxes" de connexion à certains points clés du réseau, les désagréments sont peu nombreux.

À l'inverse, c'est clairement une plus-value pour accueillir des entreprises sur son territoire et un argument positif à faire valoir auprès de ses administrés. La liste des communes devrait d'ailleurs rapidement s'allonger mais Unifiber ne pourra pas installer la fibre partout en même temps. "Il faut compter entre 24 et 36 mois de délai entre l'accord et l'installation proprement dite", nous explique Laurent Petit, directeur des ventes chez Unifiber.

Les demandes de permis ralentissent l'arrivée de la fibre Les 25 communes qui ont déjà marqué leur accord officiel pour être intégrées au réseau Unifiber sont Comines-Warneton, Dison, Estaimpuis, Estinnes, Farciennes, Fléron, Fleurus, Hannut, Huy, Jemeppe-sur-Sambre, Jodoigne, La Hulpe, Le Rœulx, Manage, Marche-en-Famenne, Montigny-le-Tilleul, Mont-Saint-Guibert, Morlanwelz, Oupeye, Saint-Ghislain, Sambreville, Spa, Thuin, Verviers et Waterloo. Toutes ne seront pas connectées à la fibre en même temps, car les délais d'installation varient et sont rallongés par les demandes de permis en tout genre. Pour l'ensemble du réseau, plus de 2.000 permis et autorisations vont devoir être demandés aux communes et à la Région. Unifiber aimerait pouvoir bénéficier d'une solution plus rapide et simplifiée pour que les procédures administratives ne plombent pas ses ambitions.

Un enjeu de compétitivité nationale

La fibre représente l'avenir de la connexion internet haut débit et devrait rester le standard le plus élevé en la matière pour très longtemps. L'enjeu dépasse les frontières wallonnes et se joue aussi au niveau fédéral, comme le confirme Thomas Dermine (PS) qui a fait un détour par Waterloo et le siège d'Unifiber cette semaine pour s'enquérir de l'état d'avancement du réseau.

10.000 kilomètres de fibre Unifiber annonce qu’elle va installer plus de 10.000 km de fibre en Wallonie pour son réseau ouvert à tous les opérateurs télécoms.

Le secrétaire d'État pour la Relance et les Investissements stratégiques a fait de l'infrastructure un point essentiel de son plan de relance: "La connectivité est un enjeu essentiel de développement économique et social pour notre pays. Dans le cadre du plan de relance, 157 millions d'euros seront investis pour développer des réseaux de fibre optique à très haut débit, pour couvrir les zones blanches. La situation sanitaire nous démontre chaque jour à quel point la connectivité est cruciale pour assurer la transition numérique".

Aucun denier public n'a été investi dans Unifiber mais la connectivité future du pays "est un travail commun", nous glisse-t-on. Le Fédéral est là pour atteindre ceux que le réseau de fibre n'ira pas connecter, car trop éloignés et donc peu rentables, et pour s'assurer de la compétitivité technologique du pays.

Au total, Unifiber annonce qu'elle va installer plus de 10.000 km de fibre en Wallonie. Une fois en place, le réseau sera ouvert à tous les opérateurs, ce sera aux citoyens ou entreprises de faire leur choix. Les opérateurs loueront la capacité de réseau nécessaire pour fournir leurs clients. Même Proximus devra s'acquitter d'un loyer qui sera le même que pour les autres opérateurs.

Pour respecter la concurrence et la régulation du secteur, l'opérateur national doit conserver une certaine distance avec les opérations d'Unifiber, même s'il en est coactionnaire. "L'actionnariat d'Unifiber est ouvert à tous", nous précise d'ailleurs Nico Weymaere. Selon nos informations, des discussions sont en cours avec différents opérateurs dont Orange pour intégrer l'actionnariat de l'entreprise prochainement.

Quand seront connectés les Wallons?

Les premiers clients seront connectables à partir du début 2022 à Waterloo, qui était le projet pilote d'Unifiber. Pour les autres communes, il faudra attendre. La pénurie de main-d'œuvre chez les sous-traitants d'Unifiber et les demandes de permis à répétition n'arrangent pas les choses (voir encadré). Unifiber n'est donc pas en mesure de s'engager sur une date à laquelle ces 600.000 foyers wallons seront connectables à son réseau. Selon nos estimations, l'entreprise devrait atteindre une vitesse de croisière de 100.000 foyers connectés par an à partir de 2023 et atteindre ses objectifs avant 2030.