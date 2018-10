Valérie De Bue rejette les désignations de Gilles, Heyse et Moreau au sein de Publilec

Valérie De Bue (MR), la ministre des Pouvoirs locaux, a rejeté les désignations des représentants de Nethys au sein de l'intercommunale Publilec. Les désignations d' André Gilles , de Pol Heyse et de Stéphane Moreau en tant qu'administrateurs sont donc annulées. Le 2 octobre, la ministre avait demandé aux administrateurs du groupe Publifin d'exercer leurs responsabilités.

Lire plus

Le conseil d'administration de l'intercommunale liégeoise s'était ensuite prononcé, en fin de semaine passée, sur les nominations d'André Gilles et de Dominique Drion au conseil d'administration de Publipart en demandant la révocation de leurs différents mandats au sein du groupe. La ministre avait ajouté qu'elle assumerait de son côté ses responsabilités et qu'elle exercerait son pouvoir de tutelle en rejetant les désignations litigieuses. Ce rejet étant désormais effectif, Valérie De Bue "invite l'intercommunale à procéder à une nouvelle désignation conforme, cette fois, aux recommandations de la Commission d'enquête parlementaire" qui avait été chargée, l'an dernier, d'examiner la transparence et le fonctionnement du groupe Publifin.