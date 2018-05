Vers un allégement des droits de donation immobilières en Wallonie

Qu'est-ce qui devrait changer dans les droits de donation immobilières en Wallonie? Un remboursement d’une partie des droits sera accordé en cas de rénovation du bâtiment. Le projet reste cependant gelé, faute d’accords politiques entre MR et cdH sur d’autres dossiers.

Après une première réforme fiscale entrée en vigueur le 1er janvier 2018 et qui a vu apparaître des modifications au niveau des droits de succession, des droits de donation mobilière, de la vente en viager et surtout la fin de la télé-redevance , le gouvernement wallon MR-cdH s’est attaqué depuis quelques semaines à une deuxième vague de modifications fiscales .

Les discussions semblent cependant moins paisibles. Certains évoquent même un climat tendu et de toute évidence, à l’approche des échéances électorales, MR et cdH veulent des gages sur une série de dossiers!

Mais avant de s’aventurer dans les coulisses politiques, partons de ce qui fait jusqu’ici consensus entre le MR et le cdH: la baisse des droits de donation immobilière. Sans en avoir tous les détails, le projet vise à ne garder que deux lignes: la ligne directe entre époux et cohabitants, et une deuxième ligne pour les autres cas de figure.