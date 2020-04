Vers un gel prolongé de 5 mois pour le tarif prosumer

Le tarif prosumer pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques est supposé entrer en vigueur le 1er mai en Wallonie. Mais voilà, faute d'accord politique et vu le contexte actuel, le gouvernement devrait annoncer une prolongation du gel pour 5 mois.

A côté de l’urgence sanitaire et économique liée à la crise du Covid-19, le gouvernement wallon PS-MR-Ecolo s’affaire depuis quelques semaines à trouver une solution dans l’épineux dossier du tarif prosumer. Le contexte actuel que l’on connaît pourrait évidemment laisser penser que ce dossier peut attendre. Mais si le contexte est une chose, il y a aussi des échéances à respecter. Or, dans le cas du dossier des panneaux photovoltaïques, un rapide regard sur l’agenda nous rappellera que le tarif prosumer est supposé entrer en vigueur le premier mai, soit dans 14 jours.

La montre tourne

On ne reviendra évidemment pas sur toute la saga. Pour faire très court, lors de sa formation en septembre 2019, le jeune gouvernement wallon, poussé par le Mouvement réformateur, avait inscrit à son agenda le report de cinq ans de l’entrée en vigueur du tarif. Ce à quoi la Cwape, le régulateur chargé de garantir le bon fonctionnement des marchés du gaz et de l’électricité en Wallonie, s’était opposée en décembre dernier, par un avis, arguant que "le report ou l’exonération du tarif prosumer ne serait pas opportun et impacterait négativement et injustement les citoyens ne disposant pas de panneaux photovoltaïques". Le régulateur avait ensuite consenti à ne pas émettre de facture de régularisation envers les prosumers durant les quatre premiers mois de 2020, afin de "donner davantage de temps pour permettre aux travaux législatifs de se poursuivre".

C’est donc avec un fusil (et un avis du Conseil d’Etat) sous la tempe que le gouvernement d’Elio Di Rupo doit trouver une solution. Le dossier est corseté et met le MR dans l’embarras tant les libéraux ont promis à leurs électeurs une solution qui les exonérerait d’un tel tarif.

Le MR fait de la résistance

A quelques jours de l’échéance, le ministre de l’Energie Philippe Henry (Ecolo) a mis sur la table du gouvernement ce jeudi une série de pistes qui permettraient de compenser partiellement un inévitable tarif pour les prosumers. On parle notamment d’un soutien dans l’installation de compteurs intelligents. Par contre, la solution qui consistait pour un prosumer de vente de l'électricité produite par son installation qu’il ne consomme et ainsi lui permettre d'alléger la charge du tarif prosumer semble abandonnée. Le partenaire libéral ferraille, lui, pour imposer une fusion entre Ores et Resa, les deux plus grands gestionnaires du réseau de distribution. Les synergies dégagées par un tel rapprochement permettraient, selon le MR, de financer le tarif prosumer. Cette piste est cependant recalée tant par le PS qu’Ecolo.

Avant de marquer formellement son accord, la Cwape exige surtout du gouvernement un accord sur le tarif prosumer et les éventuelles mesures compensatoires qui entreraient en vigueur à la sortie du gel.

Faute d'être parvenu à un accord et qui plus est, en cette période d’urgence sanitaire qui mobilise les équipes des cabinets ministériels sur d’autres fronts, l’exécutif se dirige donc vers une prolongation du gel du tarif prosumer pour une période de 5 mois. "La Cwape a été consultée et est ouverte à une prolongation de 5 mois ", explique une source dans les couloirs de l’Elysette. Le régulateur émet cependant quelques conditions comme une prolongation du gel qui soit en lien avec la période de confinement. Avant de marquer formellement son accord, la Cwape exige surtout du gouvernement un accord sur le tarif prosumer et les éventuelles mesures compensatoires qui entreraient en vigueur à la sortie du gel. Cette exigence régulatoire n’est évidemment pas pour faciliter le travail du gouvernement où certains libéraux rêvent toujours d’une exonération du tarif prosumer ou du moins d’une compensation intégrale octroyée aux propriétaires de panneaux.