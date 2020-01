Vers une meilleure offre de soins dans les maisons de repos

Face au vieillissement de la population et au papy boom qui fera passer la population wallonne des plus de 80 ans de 181.000 en 2012 à 406.000 d’ici 2060, les politiques des soins de santé se trouvent aujourd’hui obligées de s’adapter.

Le défi est triple quand on sait qu’en Wallonie plus de 1 personne sur 4 âgée de 85 à 94 ans vit en établissement de soins. Les responsables politiques se doivent donc d’améliorer tant l’encadrement des soins à domicile, l’accueil des personnes âgées dans les maisons de repos que l’organisation des soins dans ces établissements.

Concrètement, cette opération vise à transformer 2.266 lits de Maisons de repos (MR) en lits de Maisons de repos et de soins (MRS) sur l’ensemble de la Wallonie. " C’était une demande du secteur , explique la ministre: Cette mesure, qui va améliorer la prise en charge de nombreux résidents et résidentes, impliquera notamment la présence obligatoire d’un praticien infirmier de jour comme de nuit, celle d’un médecin coordinateur ou encore la mise à disposition de locaux spécifiquement destinés à la kinésithérapie et à l’ergothérapie. "

Pour la ministre, cette décision va ainsi induire un meilleur encadrement au niveau du personnel soignant et paramédical puisque les établissements de soins bénéficieront d’un financement supplémentaire leur permettant de compléter leurs équipes en place. "Le bénéfice de cette mesure est donc double. D’une part, les résidents vont bénéficier d’un accompagnement pluridisciplinaire plus approprié et, d’autre part, les conditions de travail du personnel soignant (infirmier, aide-soignant, kiné, ergo, logo…) vont être allégées car ils seront plus nombreux pour assurer une charge de travail identique", précise la ministre. "Les soins aux aînés les plus fragilisés seront davantage pris en considération au même titre que le précieux travail du personnel soignant."