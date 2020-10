Voici le retour des pouvoirs spéciaux

Au niveau fédéral, il n’est pas question pour l’heure de recourir aux pouvoirs spéciaux. "Le cadre existant suffit pour prendre des mesures urgentes", précise-t-on au cabinet du Premier ministre Alexander de Croo (Open Vld). Côté flamand non plus, on n’envisage pas de solliciter les pouvoirs spéciaux, la situation sanitaire n’étant pas aussi critique qu’en Wallonie et à Bruxelles.