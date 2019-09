Vu de Flandre, la route s'ouvre pour la formation fédérale

Au plan purement politique, les commentateurs flamands constatent que nord et sud du pays ne sont finalement pas si éloignés que cela. Karel Verhoeven toujours: "De l’emploi, pas d’impôts nouveaux, des investissements et le climat: le futur gouvernement flamand de centre droit n’en sera pas très loin non plus. Maintenant qu’on a pu constater qu’on habite bel et bien une même planète, voire un même pays, la route vers la formation d’un gouvernement fédéral se dessine. (…) Une coalition jaune-violette (libéraux, socialistes et N-VA, NDLR) n’a plus rien d’une folle aventure. Celui qui voudra alors claquer la porte sans perdre la face aura intérêt à présenter un solide plan-B."