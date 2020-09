Wallonie: 50 millions d'euros pour aider l'événementiel et d'autres secteurs touchés

"Aujourd’hui, on doit réfléchir à de nouvelles mesures car il reste des secteurs qui expriment leur détresse et parfois leur détresse absolue."

Ce lundi matin, sur les ondes de Bel RTL, le ministre a détaillé cette enveloppe, destinée principalement au secteur de l'événementiel , mais aussi aux voyagistes et autocaristes , aux forains ou encore au monde de la nuit .

"Aujourd’hui, on doit réfléchir à de nouvelles mesures car il reste des secteurs qui expriment leur détresse et parfois leur détresse absolue. C’est notamment le cas de l’événementiel. Il n’y aura pratiquement plus d’événements jusqu’à la fin de l’année. Des secteurs comme les voyagistes, les autocaristes, les forains ou les traiteurs sont aussi toujours frappés par la crise", nous expliquait Willy Borsus la semaine dernière.