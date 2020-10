Wallonie Santé a joué son rôle de facilitateur pour le secteur

L'outil public a investi 52 millions dans le secteur wallon de la santé en 2019 et a permis un effet de levier bancaire de plus de 600 millions.

L’initiative date d’il y a un peu plus d’un an. Soit bien avant le Covid. En 2018, face à l’absence d’outil public permettant d’encadrer et de soutenir financièrement le secteur de la santé en Wallonie, la Sogepa créa Wallonie Santé. "A l’époque, l’initiative partait d'un double constat: il y avait des outils publics comme la Sowalfin, la SRIW ou Wallimage mais rien pour encadrer et soutenir le premier secteur d’activité en termes d’emploi en Wallonie et le 6e en termes de valeur ajoutée en Wallonie avec 8,5 milliards, soit 9,1% du PIB wallon", indique Philippe Buelen, vice-président de la Sogepa et CEO de Wallonie Santé.

Doté d'un volet financier de 130 millions d'euros et de 100 millions de garanties, la mission de Wallonie Santé est de proposer des garanties et des prêts (au taux du marché) aux établissements de soins comme les maisons de repos et de soins, et aux établissements qui s’occupent de personnes handicapées.

130 millions d'euros C'est le montant du volet financier de Wallonie Santé. Un effet de levier bancaire a débouché sur 624 millions d'investissements.

L’heure est aujourd’hui au premier bilan. "Wallonie Santé est devenu un acteur important et, je l’espère, incontournable dans le paysage du financement du secteur. Son principal défi est d’être au cœur du processus d’adaptation et de réorganisation du paysage de la santé en adéquation avec les nouveaux besoins de la population (coûts croissants, progrès technologiques, vieillissement de la population, augmentation des maladies chroniques, risques pandémiques…)", analyse son responsable sur la base du premier rapport d’activités (2019), qui pointe une série de chiffres comme 52 millions d’euros d’investissements décidés, 3.973 lits concernés par ces investissements et un effet levier auprès des banques de 1 à 12 qui a débouché sur un total de 624 millions d’investissements.

Acteur face à la crise

Face à la crise du Covid, Philippe Buelen souligne que "sans Wallonie Santé, une série d’investissements n’auraient pas pu avoir lieu.". A titre d’exemple, l’outil public a injecté 36 millions au plus fort de la crise, dont 17 millions pour préfinancer à l’Aviq l’achat du matériel médical stratégique, comme des masques ou des gants.

A côté de cette aide d’urgence, Wallonie Santé a joué un rôle "crucial" à côté des banques dans le financement d’une série d’investissements comme les 20 millions pour le nouveau bioparc Legiapark à Liège. "Dans le cadre du Legiapark, nous avons permis de boucler le tour de table bancaire. Il faut bien se rendre compte que ce pôle représente un investissement global de 84 millions ." Philippe Buelen pointe également 16 millions débloqués grâce au Fonds Kyoto pour le financement lié à la performance énergétique dans les hôpitaux.