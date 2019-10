Welbio, un témoin utile pour la recherche fondamentale en Wallonie

Un levier pour l’industrie

L’acte n’est pas anodin. Si on navigue ici dans le monde de la recherche fondamentale autour de thématiques comme la biologie du cancer, l’immunologie ou les maladies neurologiques, Welbio se définit comme un vivier pour les industriels. Jean Stéphenne, président de Welbio et ancien patron de GSK, n’a d’ailleurs pas manqué hier, à l’occasion de la cérémonie officielle de la rentrée des chercheurs de Welbio, de souligner cette spécificité. "Welbio agit en amont de l’innovation industrielle et alimente le pipeline de l’innovation. Nous portons une attention sur la valorisation. Ce n’est pas facile. Quand on fait de la recherche, on sait qu’il faut souvent attendre 15 ans. Le fait d’avoir créé Welbio attire l’attention sur la nécessité pour les chercheurs de devoir déposer un brevet. Notre objectif est d’amener des projets à l’industrie."