Witmeur (Sogepa): "La fusion des outils économiques doit être un moment fondateur"

"On doit dépasser cette analyse d’auto-congratulation où on salue le fait d’avoir investi une centaine de millions en 2020", estime Renaud Witmeur, président du comité de direction de la Sogepa.

À la tête de la Sogepa, Renaud Witmeur plaide pour une évolution du métier des outils économiques wallons avec une approche plus structurante.

L’heure est au bilan pour la Sogepa. Avec la crise du covid en 2020 et les inondations qui ont pris le relais des catastrophes cette année, le fonds public wallon spécialisé dans l’aide aux entreprises en retournement a forcément vu son activité redoubler avec un investissement global de 110,9 millions en 2020, soit une hausse de 24,7% par rapport à 2019, et 62 nouvelles interventions (+ 37,7%). Avec les inondations cette année, le fonds a en outre déjà libéré 58 millions et examine des interventions pour un total de 135 millions.

Derrière ces chiffres, on trouve des entreprises comme le groupe Trafic, les magasins de chaussures Maniet, Bodymat, les hôtels de la chaîne Martin’s. Globalement, les demandes liées à la crise du covid représentent un total de 18.000 emplois.

Susciter les projets

"Il ne faut pas toujours attendre que le privé vienne avec des idées. Il faut aussi les susciter. Et si aucun privé n’en veut, le public peut se lancer en investissant dans des outils." Renaud Witmeur Président du comité de direction de la Sogepa

À côté du cœur de métier de la Sogepa, son patron Renaud Witmeur insiste sur d’autres pans d’activités. "Depuis que l’outil existe, le métier a toujours été d’investir de manière minoritaire dans les entreprises à côté de privés. Ce volet de co-investissement dans les entreprises est néanmoins une partie du métier de la Sogepa. Mon sentiment aujourd’hui est que le métier doit évoluer devant les défis économiques." Il pointe à titre d’exemple l’investor pitch lancé voici plusieurs mois sur base d’une étude du consultant Roland Berger. Derrière l’initiative, l’objectif des pouvoirs publics est de créer une filière de protéines alternatives à base végétale - de la culture à l’assiette - reposant sur un ancrage le plus local possible. Cette nouvelle filière devrait être rentable dès 2024 et créer 300 emplois. "Il ne faut pas toujours attendre que le privé vienne avec des idées. Il faut aussi les susciter. Et si aucun privé n’en veut, le public peut se lancer en investissant dans des outils. C’est un concept différent qui fait évoluer l’ADN des outils économiques. On crée. À l’image des protéines végétales, deux autres projets dans deux nouveaux secteurs vont être lancés avec la SRIW."

Lire aussi La Wallonie va lancer une filière de protéines végétales

Repenser le mode d’actions

110,9 millions en 2020 En 2020, la Sogepa a vu son activité redoubler avec un investissement global de 110,9 millions, soit une hausse de 24,7% par rapport à 2019, et 62 nouvelles interventions (+37,7%).

À travers cette démarche, Renaud Witmeur décèle une voie à suivre pour les outils publics wallons. "Nous sommes à un moment clé où nous devons repenser notre mode d’action. On doit dépasser cette analyse d’auto-congratulation où on salue le fait d’avoir investi une centaine de millions en 2020. Il faut une réflexion structurelle au-delà du one-shot sur une entreprise."

La fusion des fonds publics wallons (SRIW, Sogepa et Sowalfin) voulue par le gouvernement wallon dans le cadre du plan de relance arriverait donc à un moment crucial. "La fusion des outils économiques doit être un moment fondateur pour repenser l’action. Il faut reconnaître les choses. Au niveau macro-économique, nous sommes en dessous des attentes. Il y a un gap qu’on n’arrive pas à combler. C’est pour cela que je suis persuadé que cette fusion va permettre de repenser notre action et permettre aux outils de contribuer au redressement."

"Je suis obsédé par les projets structurants." Renaud Witmeur Président du comité de direction de la Sogepa

À l’image de l’investor pitch, Renaud Witmeur plaide indirectement pour un retour de l’État stratège. Il pointe le cas du fabricant de masques Deltrian soutenu par les pouvoirs publics au plus fort de la crise du covid. "Ici, il s’agissait de se demander comment profiter de la crise pour cibler les opportunités et les enjeux. Nous avons besoin de projets industriels structurants. Je suis obsédé par les projets structurants. Nous sommes par exemple candidat au rachat des terrains d’ArcelorMittal à Liège afin d’y développer une filière d’hydrogène et on s’entête sur le site de Caterpillar afin d’avoir un projet structurant."

Emblématique, l’ex-site de Caterpillar pourrait se transformer en parc d’attraction Legoland. "Nous espérons avoir une décision liante pour la fin du premier trimestre 2022. Tant que nous n’avons pas d’engagement, nous regardons d’autres opportunités. Mais à ce jour, il n’y a pas d’alternative crédible. Et si le projet Merlin est un échec, il faudra changer de stratégie et faire du site un zoning économique traditionnel."

Et de conclure sur un point essentiel: "l’erreur - en pointant le projet avorté des voitures électriques du chinois Thunder Power - aurait été de n’avoir pas essayé. On ne doit pas avoir peur de l’échec. Même si un projet comme Thunder Power était risqué, notre devoir était de l’examiner et d’essayer de le faire aboutir. J’assume donc ce genre d’échec", souligne-t-il en rappelant que les pouvoirs publics wallons n’ont pas investi un seul euro public dans ce dossier.