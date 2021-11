À Bruxelles, les finances communales mises à mal...

Fragilisées par la crise, les communes bruxelloises devront aussi assumer la hausse des dépenses sociales, la charge des pensions et la revalorisation barémique du personnel communal.

"Au début de la crise, les pouvoirs locaux ont été moins impactés financièrement que les autres niveaux de pouvoir, mais ils le seront davantage dans les mois à venir donc il faut s'en préoccuper", alerte Stéphane Obeid (MR), premier échevin en charge des Finances à Ganshoren. Mais c'est avec sa casquette de vice-président de Brulocalis (Association des Villes et des Communes de Bruxelles) qu'il a listé les différents facteurs exogènes qui risquent de venir aggraver l'état des finances locales mises à mal par la crise sanitaire.

Plusieurs localités bruxelloises rencontraient déjà des difficultés avant l'arrivée du coronavirus. Berchem, Evere, Forest, Molenbeek et la Ville de Bruxelles avaient ainsi fini 2019 dans le rouge. "C'est important de le dire, car le covid ne peut pas être le bouc émissaire de tout", commente le libéral qui évoque un impact "modéré et variable selon les communes" pour l'année 2020. Par rapport aux budgets initiaux, la détérioration des finances pour l'ensemble des communes bruxelloises se chiffre à près de 51 millions d'euros pour le résultat à l'exercice propre, selon un rapport de Bruxelles Pouvoirs Locaux (BPL) qui considère toutefois que les communes disposent encore de réserves suffisantes pour faire face aux suites de la crise en 2021, à l’exception de Berchem, d’Evere et de Schaerbeek.

Le véritable impact aura vraisemblablement lieu plus tard, poursuit Stéphane Obeid. "Les finances des pouvoirs locaux ont été moins directement exposées aux conséquences socio-économiques de la crise en raison de leurs compétences peu orientées vers le soutien direct aux agents économiques. Cela tient aussi à la structure de leurs recettes, avec un impôt sur le foncier et un impôt sur le revenu perçu avec décalage." Selon Belfius, les pertes de recettes fiscales encourues pourraient se situer entre 9 et 16 millions d'euros en 2021 et entre 6 et 11,5 millions d'euros en 2022.

"La crise économique est derrière nous, mais la crise sociale est devant nous. Ce qui se traduit par une hausse de la dotation aux CPAS. Et ce sont les communes qui raquent." Stéphane Obeid (MR) Premier échevin à Ganshoren

Dépenses sociales

Cette baisse de recettes s'accompagne d'une hausse des dépenses sociales en raison de la crise d'environ 10% par an, selon les estimations de Belfius. Ce qui comprend notamment l'augmentation des demandes d'aides sociales, l'aide aux maisons de repos et l'engagement de personnel supplémentaire. "Comme le disait Guy Quaden (ancien gouverneur de la BNB, NDLR) dans une conférence en 2008 lors de la crise bancaire: la crise économique est derrière nous, mais la crise sociale est devant nous. On se trouve maintenant dans une phase similaire qui se traduit par une hausse de la dotation aux CPAS. Et ce sont les communes qui raquent", souligne le vice-président de Brulocalis qui rappelle que le nombre de dossiers traités par les CPAS de la Région-Capitale a doublé en 20 ans.

Autre élément de nature à aggraver la situation : la charge des pensions du personnel communal. Selon Bruxelles Pouvoirs Locaux, 16 communes bruxelloises sur 19 verront leur charge de pension augmenter de 40% d'ici à 2030...

Des mesures prises par d'autres niveaux affecteront les finances locales. C'est le cas de la revalorisation barémique du personnel communal pilotée par le ministre régional Bernard Clerfayt (DéFI). Selon l'accord survenu au sein du comité C, la Région financera 75% de cette revalorisation, le restant de l'effort étant fourni par le niveau communal. "C'est une réforme nécessaire dont l'objectif n'est pas mauvais en soi, mais les communes n'ont pas pu l'anticiper et le timing actuel est vraiment compliqué", juge Stéphane Obeid.

Lire aussi Une prime unique de 500 euros en 2020 pour les agents communaux à Bruxelles

Un autre accord sectoriel, envisagé par le niveau fédéral cette fois, concerne la revalorisation des fonctionnaires de police. "Il faut aussi s'attendre en 2024 à l'extinction du mécanisme NAPAP, ce subside du Fédéral pour les fins de carrière anticipées au sein de la police. Ce sera ensuite aux communes de payer pour maintenir ce droit acquis."

Un rôle dans la relance

Alors que la pandémie a mis en évidence le rôle important du niveau local, le Ganshorenois souhaite que les communes ne soient pas les oubliées de la politique de relance. "Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut relancer la machine économique, ce qui passera aussi par les communes qui sont à l'origine, selon Belfius, d'environ 35% des investissements publics. Celles-ci ne doivent donc pas être trop bridées au niveau de leur budget."

Autre écueil à éviter selon le libéral : la hausse des additionnels à l'IPP et au PRI. "C'est un réflexe, surtout à gauche, d'augmenter la fiscalité quand un budget est difficile à boucler, mais cela contribuerait à faire fuir la classe moyenne et les investisseurs."