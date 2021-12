À Bruxelles, les Verts veulent augmenter le coût des amendes de stationnement

Et voilà déjà un nouveau sujet qui pourrait créer des tensions au sein de l'attelage de Rudi Vervoort (PS): le stationnement. Ce jeudi en gouvernement, la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) dépose un projet d'arrêté relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation .

Désormais rédigé, le projet d'arrêté que L'Écho a pu consulter rend les choses plus concrètes. Il est ainsi question d'augmenter la redevance forfaitaire due par les usagers en cas de non-paiement du stationnement ou de dépassement de la durée de stationnement payée ou de la durée maximale autorisée. Aujourd'hui établie à 25 euros, cette amende passerait à 40 euros. Qui plus est, le montant de la redevance serait, au 1er février de chaque année, automatiquement indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation.

Hausse des cartes riverains

Autre point sensible, les cartes riverains. On connaissait déjà l'intention du gouvernement d'uniformiser les tarifs des cartes de dérogation et de les limiter au nombre de deux par ménage. L'arrêté sur la table prévoit d'en augmenter considérablement le prix minimum: 60 euros pour la première carte annuelle et 120 pour la seconde. Les personnes possédant une résidence secondaire dans une commune devront débourser au moins 500 euros pour obtenir la carte de riverain.