Bruxelles acte la fin du port du masque généralisé

Il ne serait donc plus obligatoire de le porter à l'extérieur en tout endroit et à toute heure, et ce, dès ce mercredi 9 juin, date de la première étape du plan de déconfinement pour l'été. Le masque buccal restera toutefois obligatoire dans certaines zones de la capitale, notamment les rues commerçantes très fréquentées, les commerces et les transports en commun. "Nous demandons à chacun de rester prudent et responsable", a ajouté le bourgmestre de la ville de Bruxelles, Philippe Close (PS).