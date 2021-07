Bruxelles adopte le premier plan consacré aux familles monoparentales

Bruxelles a enclenché, ce vendredi, son premier plan d'aides aux familles monoparentales pour venir en aide aux citoyens concernés et appauvris à la sortie de la crise.

Le gouvernement bruxellois a adopté jeudi son premier plan de soutien aux familles monoparentales. Celui-ci s'articule autour de 31 mesures concrètes et de cinq piliers d'action régionale: l'information, la formation et la sensibilisation; l'accès à un logement de qualité via des allocations renforcées; la mise à l'emploi et l'accès à la formation professionnelle; la politique de la ville et la mobilité.

L'exécutif bruxellois est le premier à inscrire dans sa déclaration de politique générale la décision de créer un plan d'actions spécifique aux familles monoparentales (en particulier aux femmes seules avec enfants) afin de faire usage de tous les leviers régionaux pour soutenir ces familles.

Piloté par les secrétaires d'État Nawal Ben Hamou (PS) et Barbara Trachte (Ecolo), ainsi que les ministres Bernard Clerfayt (DéFI) et Alain Maron (Ecolo), et Brupartners, ce plan a été réalisé en étroite collaboration avec le secteur associatif qui travaille au quotidien avec des familles monoparentales.

Une évaluation à mi-parcours

Il concrétise un des chantiers de la Stratégie GO4Brussels 2030 qui prévoit notamment de "soutenir des actions menées en matière de conciliation de la vie professionnelle avec la vie privé". Le travail d'élaboration du Plan s'est également articulé avec la préparation du plan Brussels Takes Care (Plan social-santé intégré) qui comprendra également une attention spécifique pour la monoparentalité.

65.000 Familles monoparentales

Ce premier Plan couvre la période 2021-2025. Il fera l'objet d'une évaluation à mi-parcours, où chaque ministre ou secrétaire d'État devra rendre compte de la mise en œuvre des actions du Plan aux interlocuteurs sociaux et aux associations qui ont participé à sa préparation. Une évaluation sera effectuée par un prestataire externe désigné par le biais d'un marché public pour un processus d'évaluation solide et neutre.

La Région de Bruxelles-Capitale compte sur son territoire près de 65.000 familles monoparentales. À la tête de ces familles, se trouvent, pour la toute grande majorité (86 %) des femmes.

La crise sanitaire, un catalyseur

Dans ces familles, un seul revenu doit subvenir à l'ensemble des besoins du ménage, ce qui augmente le risque de pauvreté et induit des limitations dans de nombreux domaines: l'accès au logement, à l'emploi et à la formation, aux soins de santé, à une alimentation équilibrée, à la crèche, à la mobilité, au sport, à la culture, aux loisirs, etc.