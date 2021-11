Bruxelles passe la deuxième pour la reconversion du quartier Heyvaert

Le plan d'aménagement (PAD) visant à accompagner la mutation de ce quartier mono-orienté vers des activités de commerce d’export de voitures d’occasion a été adopté définitivement.

Un grand nombre de commerces d'export de voitures d'occasion sont concentrés dans la rue Heyvaert, à cheval sur les communes de Molenbeek et d'Anderlecht. Cette étroite rue en sens unique a donné son nom au quartier situé entre les abattoirs, le nouveau parc de la porte de Ninove, le canal et la chaussée de Mons. Ces activités d'exportations vers le continent africain se sont installées dans de gros entrepôts laissés vides à la suite de la désindustrialisation de la zone du canal dans les années 1970. Cela fait longtemps que la Région bruxelloise cherche à se débarrasser de ce secteur source de nuisances pour les riverains et peu compatible avec la vie de quartier.

Pour faire évoluer le quartier, le gouvernement bruxellois de Rudi Vervoort (PS) a adopté, en octobre dernier, un plan d'aménagement directeur. Le PAD Heyvaert est le troisième à être adopté définitivement, après ceux des Casernes d'Ixelles et de la Gare de l'Ouest. Né sous l'ancienne législature, le PAD est un outil de planification avec un volet stratégique et un volet réglementaire s'appliquant pour tous les acteurs sur un périmètre donné. En raison de son caractère dérogatoire au PRAS, certains y voient un outil de bétonisation.

"On ne va pas davantage bétonner Heyvaert qui est un quartier déjà très densément bâti." Antoine de Borman Directeur de perspective.brussels

"On ne va pas davantage bétonner Heyvaert qui est un quartier déjà très densément bâti. L'objectif est au contraire de l'aérer et de veiller à un meilleur équilibre entre toutes les fonctions", rétorque Antoine de Borman, directeur de perspective.brussels, l'organe en charge de l'élaboration des PAD.

Lire aussi Face aux critiques, Rudi Vervoort défend les nouveaux quartiers bruxellois

Activité en déclin

Selon lui, ce plan d'aménagement directeur se distingue de ceux prévus pour Mediapark ou Josaphat, des friches où la Région a la maîtrise du foncier. Comment dès lors réaménager un quartier déjà bâti? "On se dote d'une vision et on fait converger vers celle-ci tous les acteurs publics et privés", indique Antoine de Borman qui reconnaît que cela prendra forcément plus de temps. D'autant qu'une tentative visant à délocaliser l'activité d'import-export sur un terrain le long du canal avait échoué il y a quelques années.

Vue en plein écran ©saskia vanderstichele

Le grand remplacement des voitures d'occasion se fera donc au compte-gouttes. "C'est aujourd'hui une activité en perte de vitesse. Avec les permis d'exploitation, lorsque ceux-ci arrivent à terme, nous avons des leviers pour ne pas perpétuer cette activité", explique le directeur de perspective.brussels. Le PAD prévoit le maintien d'activités productives en réservant des espaces pour des entreprises moins polluantes et mieux adaptées au tissu urbain.

Le renouvellement de l'activité économique est un préalable indispensable à la requalification de l'espace public et à l'augmentation potentielle du nombre de logements. "C'est tout le paradoxe. L'activité des voitures d'occasion donne l'impression d'un foisonnement, mais le quartier est deux fois moins densément peuplé que les quartiers voisins", relève Antoine de Borman.

Végétalisation

Le renforcement des espaces publics passera par une valorisation du canal qui ne doit plus constituer une fracture urbaine.

"On prévoit des dégagements le long du canal, pour créer des places au contact de l'eau." Antoine de Borman Directeur de perspective.brussels

C'est à hauteur du quartier Heyvaert que le canal est le plus étroit avec un niveau d'eau élevé, en amont de l'écluse de Molenbeek. "Pour ne pas avoir un effet canyon, il faut éviter d'avoir un front bâti continu sur le quai de l'Industrie. On prévoit des dégagements le long du canal, pour créer des places au contact de l'eau", précise-t-on chez perspective.brussels. De telles zones de recul existent déjà aujourd'hui, à l'instar de la place de Liverpool malheureusement squattée par les voitures et mal entretenue.

Plus ambitieux : la Région entend créer de nouveaux espaces verts publics dans les grands intérieurs d'îlots occupés par les voitures d'occasion et actuellement imperméabilisés à 95%. L'objectif est de revégétaliser l'ancien axe de la petite Senne, à l'origine de l'histoire industrielle du quartier et de remettre en lumière le patrimoine issu de cette époque. Le parc de la Sennette reliera celui de la porte de Ninove au parvis des Abattoirs, en connectant les plaines de jeux existantes et en prévoyant des traversées vertes jusqu'au canal.

Vue en plein écran

Mais comme on l'a dit, la Région ne dispose pas de la maîtrise du foncier, ce qui impliquera de reprendre progressivement la main sur les intérieurs d'îlots, parcelle par parcelle. Après une étude de faisabilité réalisée par l’architecte paysagiste Bas Smets, Bruxelles Environnement a rédigé un cahier des charges pour les études d’aménagements et de travaux. C’est le bureau hollandais Okra qui a remporté ce marché.

"On doit sans cesse adapter notre planning en fonction des acquisitions de la commune d’Anderlecht et de la régie foncière régionale." Rachelle Rubert Bruxelles Environnement

"C’est toute la difficulté de ce projet. Comme les parcelles appartiennent au privé, on doit d’abord les acquérir. On doit sans cesse adapter notre planning en fonction des acquisitions de la commune d’Anderlecht et de la régie foncière régionale. Pour l’instant, l’îlot prioritaire est celui compris entre les rues des Mégissiers et de Liverpool. Nous venons de terminer l’avant-projet", indique Rachelle Rubert de la division des espaces verts au sein de Bruxelles Environnement.

Avec les subsides obtenus dans le cadre du contrat de revitalisation urbaine (CRU), la commune d’Anderlecht contacte les propriétaires pour tenter de trouver des solutions à l’amiable. Vu la longueur des procédures, les expropriations ne sont pas une option envisagée pour l'instant. La possibilité qu'un propriétaire bloque l'ensemble du projet n'est donc pas écartée, mais chez Bruxelles Environnement, on reste optimiste. "Certains vendeurs de voitures envisagent de toute manière une reconversion pour s'assurer des rentrées", rapporte Rachelle Rubert.

Logements sociaux

Même si l'on n'en est pas encore du tout là, perspective.brussels riposte déjà aux futures critiques relatives à la gentrification.

25 % Le PAD Heyvaert imposera à tout projet immobilier de plus de 2.000 m² de logements de réserver au moins 25% de sa surface à du logement social.

"Il n'est pas question de chasser les habitants à faibles revenus. Un accompagnement social de cette revitalisation est prévu", assure Antoine de Borman. Le ministre-président Vervoort avait en effet annoncé que pour la première fois, un PAD imposerait à tout projet immobilier de plus de 2.000 m² de logements de réserver au moins 25% de sa surface à du logement social.

Vue en plein écran ©saskia vanderstichele

Le quartier n'a toutefois pas attendu le plan d'aménagement directeur pour entamer sa mue. En témoignent notamment le projet Compas de Citydev qui a réaffecté un site industriel en logements conventionnés ou encore l'ouverture récente du Circularium qui regroupe au sein d'un ancien complexe automobile des start-ups actives dans l'économie circulaire. L'occupation par Recyclart du site Manchester sur l'autre rive du canal s'inscrit aussi dans cette nouvelle dynamique que l'adoption du PAD doit permettre de coordonner et d'accélérer.

Telle une pièce de puzzle, Heyvaert s'emboite avec d'autres projets de revitalisation urbaine: le PAD Gare de l'Ouest qui vise à aménager un nouveau quartier dans l'ancienne friche ferroviaire de 13 hectares et, à l'est, celui de la Porte de Ninove. Sans oublier le redéploiement des Abattoirs d'Anderlecht qui abritent désormais des projets d'agriculture urbaine.