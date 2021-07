Bruxelles prête à commercialiser ses 1.000 km de fibre optique

Trois entités vont être créées pour commercialiser le réseau de fibre optique bruxellois. Les différents acteurs se sont entendus sur une mutualisation profitable.

En janvier dernier, les Bruxellois découvraient qu’ils avaient sous leurs pieds un trésor inexploité. Des centaines de kilomètres d’un réseau de fibre optique, le nec plus ultra de la connexion internet terrestre, possédé par la Région et ses administrations, mais aussi par la Stib, Vivaqua, Sibelga ou le Port de Bruxelles. En charge des dossiers numériques à la région, Bernard Clerfayt (Défi) a lancé l’idée d’une mutualisation de ce réseau qui, disait-on à l’époque, était complètement sous-exploité.

Vue en plein écran Le cadastre du réseau réalisé en 2014.

Six mois plus tard, un cadastre a été réalisé – le dernier datait de 2014 – et il confirme que le réseau s’est encore étendu. Au total, 964 km de câbles fibres, 1.030 km de gaines et d’autres infrastructures (pipes de gaz, tunnels, égouts et tranchées) ont pu être cartographiés. Irisnet, Sibelga et Bruxelles-Mobilité composent le podium des plus importants pourvoyeurs de fibre en région bruxelloise.

189 millions pour compléter le réseau

Le réseau actuel ne couvre pas encore toute la surface du territoire de la région. Altman Solon, mandaté pour l’occasion par le gouvernement bruxellois estime qu’il faudrait 1.575 km de réseau au total pour un investissement de 189 millions d’euros. "Mais la Région ne dépensera pas un euro", prévient Bernard Clerfayt. L’extension du réseau se fera notamment aux frais des opérateurs télécoms intéressés de pouvoir utiliser une infrastructure existante qui assure un déploiement rapide.

1,8 million d’euros Le réseau existant pourrait rapporter 1,8 million d’euros par an s’il était commercialisé en l'état.

Dans le même temps, la région compte bien tirer un bénéfice de l’exploitation de son réseau. Les analyses réalisées par Ernst&Young, ont confirmé la viabilité économique d’un modèle permettant la commercialisation de l’infrastructure partagée de la région. Le réseau en lui-même est valorisé dans le meilleur des cas à 58 millions d’euros, mais la région n’est pas vendeuse. Elle compte bien aller au bout de son idée: exploiter son propre réseau de fibre optique. Il faut dire qu’il y a de la marge dans le sous-sol bruxellois. 75% de la capacité du réseau n’est pas exploitée pour le moment et ne demande qu’à être commercialisée. Le réseau existant pourrait rapporter 1,8 million d’euros par an s’il était commercialisé en l'état. Un montant à partager entre les différents membres du réseau. "Les recettes ne seront pas gigantesques. Le but n’est pas de faire de l’argent. L’intérêt, c’est de créer réseau un réseau public qui stimule la concurrence", précise Bernard Clerfayt.

"On pourrait assister à une baisse des prix des connexions à la fibre par la mise en place d’une concurrence saine entre les opérateurs." Bernard Clerfayt Ministre bruxellois de la Transition numérique

3 entités pour gérer le réseau bruxellois