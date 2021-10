Bruxelles-Propreté sera jugée devant le tribunal correctionnel

Bruxelles-Propreté a été renvoyée en correctionnelle pour homicide involontaire dans le cadre du suicide de l'un de ses travailleurs en 2016.

L'agence Bruxelles-Propreté, qui gère la collecte des déchets en Région bruxelloise, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour non-assistance à personne en danger et homicide involontaire, dans le cadre du suicide de l'un de ses travailleurs. Dans une ordonnance que nous avons pu consulter, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles n'y va pas avec le dos de la cuillère à l'égard de Bruxelles-Propreté.

Dans ce dossier, la fille du travailleur qui s'est suicidé, défendue par Antoine Chomé (Lexlitis) s'était constituée partie civile. Son père, embauché par Bruxelles-Propreté en 1992, a subi un accident du travail en 2003. Six ans plus tard, en 2009, le tribunal du travail de Bruxelles reconnaissait cet accident du travail et octroyait à l'employé concerné des indemnités et une allocation. À la suite de cet accident, le travailleur sera affecté à des tâches plus légères, comme le nettoyage d'un entrepôt. C'est là qu'il croisera la route d'un surveillant qui commencera à le harceler.

Ce surveillant, qui avait déjà été muté pour des faits de racisme, prendra différents travailleurs handicapés ou étrangers en grippe et la tension montera de quelques crans, poussant le travailleur à porter plainte contre lui et à faire deux tentatives de suicide, en 2013 et en 2014. Les plaintes déposées contre le surveillant et contre Bruxelles-Propreté resteront alors sans effet. In fine, le surveillant réalisera deux signalements contre le travailleur.

Dans le courant de l'été 2016, le travailleur en question a été mis à l'arrêt par son médecin jusqu'au 31 août 2016. Trois jours avant son retour, le travailleur a été convoqué en vue d'une audition disciplinaire. Il n'ira pas au rendez-vous et se donnera la mort.

Passivité et laxisme

"Bruxelles-Propreté ne serait pas intervenue alors qu'elle aurait pu le faire sans danger sérieux pour elle". Extrait de l'ordonnance rendue par la chambre du conseil de Bruxelles.

Après de se pencher sur le dossier, la chambre du conseil a rendu une ordonnance très sévère à l'égard du surveillant en question et de Bruxelles-Propreté. Pour autant que les faits évoqués soient établis, il apparaît qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de Bruxelles-Propreté qui n'aurait pas pris les mesures nécessaires en vue de faire cesser les actes de violences ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.

De même, a estimé la chambre du conseil dans une ordonnance rendue avant les vacances judiciaires, il existe des charges de non-assistance à personne en danger à charge de Bruxelles-Propreté, "dès lors qu'elle aurait été informée à plusieurs reprises de la situation de détresse dans laquelle le travailleur se trouvait", peut-on y lire. La chambre du conseil ne s'arrête pas là: Bruxelles-Propreté "ne serait pas intervenue alors qu'elle aurait pu le faire sans danger sérieux pour elle".

La chambre du conseil a dénoncé la passivité et le laxisme de Bruxelles-Propreté.

Enfin, a encore estimé le juge, la "passivité et le laxisme" de Bruxelles-Propreté peuvent constituer un défaut de prévoyance et de précaution et l'agence aurait pu prévoir et prendre des mesures nécessaires pour prévenir le dommage. L'ordonnance rappelle que Bruxelles-Propreté connaissait la fragilité psychologique du travailleur et avait connaissance des différentes plaintes.

In fine, la chambre du conseil a estimé qu'il y avait un lien de causalité entre les faits et le dommage. "Sans les faits de harcèlement, couplés à des absences de mesures prises par Bruxelles-Propreté, le dommage ne serait pas produit tel qu'il s'est produit", lit-on dans l'ordonnance.

Contactée, Bruxelles-Propreté n'a pas souhaité réagir.