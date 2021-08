Bruxelles se mouille enfin pour la baignade en plein air

Depuis des années, l'association Pool is Cool milite pour la création de piscines en plein air. La Région bruxelloise finalise les études pour dédier l'un des étangs de Neerpede à la baignade.

Malgré le record de précipitations enregistré cet été et une eau dont la température oscille entre 18 et 19 degrés, la piscine temporaire aménagée en bordure du canal sous le pont Marchant à Anderlecht n'a cessé de faire le plein, même les jours où la météo était particulièrement maussade. Il faut dire que le projet Flow, porté par l'association Pool is Cool, offrait l'unique lieu de baignade à plein air de la Région bruxelloise cet été, si l'on exclut la piscine extérieure du David Lloyd à Uccle qui est accessible uniquement aux membres du club de sport.

La baignade extérieure n'a pourtant pas toujours été une tache aveugle en Région bruxelloise. Une plongée dans les archives permet notamment de retrouver des clichés des Bains Van Schelle, inaugurés en 1932 dans les anciennes glacières de Saint-Gilles. Le bassin de natation, conforme aux dimensions olympiques, était surplombé d'un toit-terrasse duquel on pouvait aussi bien boire un verre, bronzer, suivre un cours de gym ou observer les nageurs profitant d'une eau maintenue à 26 degrés l'été grâce aux condenseurs des machines à vapeur servant à la fabrication de la glace.

D'autres images témoignent de l'existence d'initiatives similaires à Evere et à Molenbeek où la piscine à ciel ouvert, le Daring Solarium, devait son nom aux anciens terrains de football du Royal Daring Club sur lesquels elle avait été construite vers 1935. Selon un ouvrage d'archives publié par la Région bruxelloise, le succès de ces bassins privés étaient immense. Pourtant, ces initiatives privées n'ont pas survécu aux difficultés d'entretien, ces ouvrages en béton étant directement soumis aux intempéries. Van Schelle et le Daring ont fermé leurs portes dans les années 60 tandis que le solarium d'Evere tint bon jusqu'à la fin des années 70.

Un enjeu sociétal

La baignade en plein air a ensuite mis beaucoup de temps à être reconnue comme un enjeu sociétal important. En témoigne l'accueil glacial réservé à l'idée émise par Pascal Smet en 2003 de construire une piscine à ciel ouvert sur le canal. Le socialiste néerlandophone avait argué que ce genre d'infrastructure existait déjà dans d'autres grandes villes européennes, mais son projet fut rapidement classé dans la liste de ses extravagances et envoyé aux oubliettes lors du renvoi du sp.a (devenu entre-temps Vooruit) dans l'opposition en 2009.

Depuis quelques années, la conscientisation des bienfaits de la baignade en plein air est surtout le fait de l'associatif. Formé par un groupe d'amis lors de l'été caniculaire de 2015, le collectif Pool is Cool attire alors l'attention du public en organisant des petites sessions de baignade dans les fontaines et les étangs. L'association passe à la vitesse supérieure durant l'été 2016 en installant un petit bassin à côté du canal. Badeau, ce projet de piscine temporaire reservée aux jeunes enfants, démontre pendant trois semaines qu'une demande existe bel et bien pour ce type d'infrastructures. En 2017, Pool is Cool maintient cette question dans l'agenda public en installant un conteneur-piscine devant Bozar.

"Pour de la baignade en plein air, il faut un étang qui soit le plus naturel possible, mais qui soit aussi en vase clos pour que l'on puisse contrôler au mieux." Benjamin Thiébaux Bruxelles Environnement

Tests dans les étangs

Toutes ces actions ont porté leurs fruits, débouchant en 2019 sur une série de tests menés en collaboration avec Bruxelles Environnement dans trois étangs bruxellois. L'expérience baptisée Expedition Swim avait pour objectif de mesure l'intérêt des Bruxellois pour de tels espaces et l'impact de la baignade sur la qualité de l'eau, la faune et la flore. "La grande leçon des tests de 2019, c'est que nos étangs tels qu'ils existent ne peuvent pas accueillir de la baignade, car on ne peut pas y garantir une qualité d'eau constante. Pour de la baignade en plein air, il faut un étang qui soit le plus naturel possible, mais qui soit aussi en vase clos pour que l'on puisse contrôler au mieux", résume Benjamin Thiébaux, chef de projet à Bruxelles Environnement.

Marquée par l'épidémie de coronavirus, l'année 2020 ne permet pas l'émergence d'autres initiatives. Mais le besoin de baignade se fait toujours ressentir dans la capitale et de nombreux jeunes se rafraîchissent en sautant dans le canal dans le bassin de Biestebroeck, à Anderlecht, malgré l'interdiction affichée sur le site. Cet été-là, un garçon de 12 ans se noie après avoir sauté d’un ponton facilement accessible depuis la Digue du Canal.

"C'est un projet de vivre-ensemble, avec une piscine accessible gratuitement pour tout le monde. On entend toutes les langues, il y a énormément de brassage." Paul Steinbrück Pool is Cool

Un drame terrible qui donne, selon Pool is Cool, une raison supplémentaire de prévoir des infrastructures. "Il faut des endroits sécurisés et encadrés", souligne Paul Steinbrück qui estime que l'importance de la baignade en plein air n'est plus à démontrer. "Outre l'aspect sportif, il y a un volet social puisque cela offre une possibilité d'activités aux personnes qui ne peuvent pas partir en vacances. C'est un projet de vivre-ensemble, avec une piscine accessible gratuitement pour tout le monde. On entend toutes les langues, il y a énormément de brassage."

Le lobbying de Pool is Cool s'appuie aussi sur des exemples à l'étranger: il y aurait neuf piscines à ciel ouvert dans le centre de Paris et 23 à Berlin. Et de souligner que les possibilités de baignade à l'extérieur ne manquent ni en Wallonie ni en Flandre. "C'est vraiment une exception bruxelloise. Il n'y a aucune raison pour laquelle ce ne serait pas possible à Bruxelles, c'est juste un manque de volonté politique ou un problème de complexité institutionnelle", avance Paul Steinbrück qui ajoute que pas moins de six ministres bruxellois étaient concernés d'une manière ou d'une autre par le projet Flow.

"Ce sont les seuls étangs dans lesquels les tests de 2019 avaient fonctionné, l'eau étant de trop mauvaise qualité dans les autres. On a donc décidé de mettre le paquet sur ceux-là." Alain Maron (Ecolo) Ministre bruxellois de l'Environnement

À Neerpede en 2024

Si l'on compare Bruxelles avec Berlin en tenant compte du nombre d'habitants, on obtient un ratio selon lequel il faudrait environ neuf piscines en plein air à Bruxelles, fait valoir Pool is Cool. Bon, on en est clairement pas encore là, mais on sent que les autorités bruxelloises se mouillent enfin pour faire avancer des projets. Une étude de faisabilité dont les résultats sont attendus pour septembre permettra de savoir quel étang du site Neerpede sera dédié à la baignade de façon permanente. "Ce sont les seuls étangs dans lesquels les tests de 2019 avaient fonctionné, l'eau étant de trop mauvaise qualité dans les autres. On a donc décidé de mettre le paquet sur ceux-là. Le problème, c'est qu'ils sont connectés à des cours d'eau et très vite pollués", explique le cabinet du ministre bruxellois de l'Environnement Alain Maron.

Dans le cadre du plan opérationnel de Neerpede, l'écologiste prévoit donc d'y aménager un système de lagunage, sorte de filtration naturelle. Il sera également nécessaire de curer cet étang actuellement rempli de vase, de le creuser davantage, d'y aménager des berges et de construire des vestiaires. C'est Beliris qui financera ce projet à hauteur de 7 millions d'euros. "Nous espérons clôturer cela avant le printemps 2024", précise le cabinet Maron.

"Il est en outre parfaitement possible de récupérer la chaleur résiduelle des activités de transformation de produits alimentaires, comme les entrepôts frigorifiques, pour chauffer l’eau de baignade." Pascal Smet (one.brussels) Secrétaire d'État bruxellois à l'Urbanisme

Sur le toit des abattoirs

En parallèle, la Région bruxelloise étudie la faisabilité concrète de l’installation d’une piscine sur le toit de Manufakture, sur le site de l’Abattoir à Anderlecht. Ce nouveau bâtiment abritera des activités de transformation de produits alimentaires. "Les Bruxellois attendent désespérément d’avoir la possibilité de nager en plein air. Le développement du site Abattoir représente une occasion unique. Ce site va devenir une superbe nouveau quartier et une piscine s’inscrirait parfaitement dans ce contexte urbain. Il est en outre parfaitement possible de récupérer la chaleur résiduelle des activités de transformation de produits alimentaires, comme les entrepôts frigorifiques, pour chauffer l’eau de baignade", déclarait Pascal Smet (one.brussels) en mai dernier.

Mais c'est qu'il finira par l'avoir sa piscine, Pascal! Même son idée d'un bassin sur le canal refait aujourd'hui surface. "Nous sommes en discussions avec le port de Bruxelles et ils sont très ouverts. Ils savent que le canal n'est pas juste une autoroute sur l'eau, mais aussi un espace public important. Cela pourrait se faire dans les parties plus larges avec moins d'activités industrielles, comme le bassin Vergote ou ailleurs dans le nord de Bruxelles", glisse Paul Steinbrück.