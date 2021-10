Bruxelles veut créer des zones de stationnement pour les trottinettes partagées

Une proposition d'ordonnance a été déposée ce lundi, visant à remettre de l'ordre dans l'utilisation des trottinettes et vélos partagés à Bruxelles.

Les partis de la majorité au Parlement bruxellois et à la Région veulent que les communes puissent obliger les usagers de trottinettes ou de vélos partagés à se garer dans des zones de stationnement spécifiques , limiter la vitesse dans les zones piétonnes et renforcer les contrôles.

"Cette législation plus claire nous permet de sécuriser davantage l'espace public pour tous les usagers", a affirmé, ce lundi dans un communiqué, le chef de groupe Groen Arnaud Verstraete, à l'initiative de cette proposition d'ordonnance soutenue par les autres partis de la majorité.

L'exemple parisien

Les communes et la Région pourront, en collaboration avec les opérateurs, définir des zones de stationnement obligatoires pour les trottinettes et vélos partagés. Celles-ci seront situées à maximum 150 mètres de marche. Ce n'est que dans ces zones que les utilisateurs pourront terminer leur déplacement et leur location. Bruxelles suivra ainsi l'exemple de Paris, selon M. Verstraete.