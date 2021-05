Cela manifestait, ce samedi, à Bruxelles, et plutôt dans le calme

Journée agitée, ce samedi, dans la capitale. À commencer par le bois de la Cambre – cela devient une habitude. Il y avait la Boum 3 , suite des épisodes 1 et 2, succès populaire en moins. Il y avait aussi l' European Demonstration for Freedom , entendant dénoncer les restrictions aux libertés dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Sans parler de certaines personnes venues soutenir le militaire en cavale Jürgen Conings .

De ces rassemblements, faisant souvent fi des mesures sanitaires, deux à trois mille personnes ont pris, peu avant 17h, la route du quartier européen , pour arriver peu après 18h00 au rond-point Schuman. L'absence de port du masque et des revendications en faveur de la fin des restrictions "aux libertés fondamentales, dont celle de pouvoir refuser la vaccination, en particulier pour les enfants", unissaient ce cortège hétéroclite. Il comprenait de nombreux Néerlandais, mais aussi des Allemands, des Luxembourgeois et des Polonais.

Plus de sous pour la santé

Rassemblés sous une banderole géante "Pas de profits sur nos vies", ce sont non seulement des professionnels de la santé, mais également des citoyens solidaires et de nombreux autres mouvements qui se sont joints à la protestation. Ainsi, des membres de L'école en lutte, d'Extinction rébellion, de Youth for climate, du Réseau de lutte contre la pauvreté et de diverses associations féministes sont venus soutenir la santé, mais également porter leurs propres revendications.