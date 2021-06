Circulation perturbée pour le prochain sommet de l’Otan

Transports en commun recommandés

La police conseille également à la population d’éviter ces sites en voiture et recommande d’utiliser, autant que possible, les transports en commun.

"La Stib et De Lijn feront le nécessaire afin de dévier les bus et les trams au besoin. Certaines entrées de stations de métro seront fermées (Arts-Loi et Schuman), mais ces stations resteront accessibles aux navetteurs via d'autres de leurs points d'entrée. Aussi, la circulation habituelle des métros sera assurée", détaille le communiqué.