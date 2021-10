Cristina Amboldi nommée à la tête d'Actiris

Au total, le jury a reçu 20 candidatures pour le poste de directeur général d'Actiris et en a exclu 15. Cinq candidats ont ainsi été entendus par la commission de sélection lors d'un assessment et d'un entretien. Le gouvernement a finalement décidé de suivre intégralement l'avis de la commission de sélection et nomme ainsi Mme Amboldi.

Son parcours

Après un passage dans l'enseignement et le secteur privé, Cristina Amboldi, licenciée en sciences commerciales de l'Ichec, a travaillé pendant plus de 20 ans chez Actiris. Forte de son expertise pointue dans le secteur de l'emploi et de la formation, elle a ensuite intégré les cabinets de Didier Gosuin (DéFI) et de l'actuel ministre de l'Emploi, Bernard Clerfayt (DéFI).