Dans les cartons de la Flandre, la suppression de l'échangeur de Wemmel affole Jette

La commune de Jette a toujours été une figure de proue dans la lutte contre l'élargissement du Ring. Déguisés en personnages d'Astérix et Obélix, du Seigneur des anneaux ou encore en Schtroumpfs, le bourgmestre Hervé Doyen et l'échevine à l'Environnement Claire Vandevivere (tous deux cdH) mobilisaient chaque année leurs troupes pour s'opposer à ce projet qui aurait entraîné la disparition d'environ cinq hectares du bois du Laerbeek. Si la préservation de cet espace vert semble désormais plus ou moins acquise, la mobilisation jettoise a encore de beaux jours devant elle, la Flandre n'ayant pas abandonné son ambition d'améliorer la fluidité sur le Ring.