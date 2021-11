Des chauffeurs Uber ont bloqué plusieurs tunnels à Bruxelles

Des ralentissements sont également constatés sur la E40 venant de Louvain en direction Bruxelles, sur le ring extérieur entre Anderlecht-Nord et Neerpede, sur l'A3 vers Bruxelles à hauteur du complexe Reyers ainsi que dans plusieurs tunnels de la capitale. Peu après 10h, Mobiris annonçait sur son site que les Tunnels Rogier et Botanique étaient rouverts. Les tunnels Tervueren, Cinquantenaire et Loi direction Centre restaient fermés.

Ils demandent une nouvelle législation

"Cela fait sept ans qu'on attend ce plan Taxi, qui est gelé avec le cabinet de Rudi Vervoort. (...) On nous l'avait promis pour l'été. On est fin novembre et on n'a toujours rien."

"Cela fait sept ans qu'on attend ce plan Taxi, qui est gelé avec le cabinet de Rudi Vervoort. À la suite de la décision en première instance, on a eu des amendes de 160 euros. Des chauffeurs Uber avaient manifesté dans Bruxelles et on nous avait promis un plan Taxi pour l'été. On est fin novembre et on n'a toujours rien. On restera dans la rue jusqu'à ce qu'on soit sûrs de pouvoir retravailler", conclut-il.