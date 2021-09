Françoise Schepmans reste échevine et parlementaire malgré les nouveaux statuts du MR

Françoise Schepmans est échevine de Molenbeek-Saint-Jean, commune dont elle était bourgmestre avant que Catherine Moureaux (PS) ne reprenne le poste, mais aussi membre du parlement de la Région bruxelloise depuis 2019 et cheffe de groupe MR au parlement de Fédération Wallonie-Bruxelles. Lors du congrès statutaire du MR, samedi, les membres du parti ont voté et définitivement validé les nouveaux statuts, dans lesquels on peut lire "le mandat de parlementaire est incompatible avec un mandat exécutif dans une commune comptant plus de 50.000 habitants". C'est pourtant le cas de Françoise Schepmans, dont la commune approche les 100.000 habitants (97.979 au 1er janvier 2020 selon l'institut bruxellois de statistique). Et celle-ci a indiqué qu'elle ne choisirait pas entre ces deux mandats.