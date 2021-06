Grégor Chapelle, ex-patron d'Actiris: "Le plan de relance bruxellois est un échec en matière d'emploi"

Grégor Chapelle vient d'achever deux mandats à la tête Actiris. La parole désormais libérée, il accuse le ministre bruxellois de l'Emploi Bernard Clerfayt (DéFI) de mener une politique d'austérité nuisible à la remise à l'emploi.

C'était son dernier jour comme directeur général d'Actiris ce lundi, mais on retrouve Grégor Chapelle le lendemain dans son accoutrement traditionnel, chemise blanche et chaussettes rouges, une couleur choisie uniquement pour des raisons esthétiques, jure-t-il. Après dix ans à la tête de l'office bruxellois de l'Emploi, le Forestois savoure le retour d'une parole libérée qui lui permet notamment de rudoyer son ministre de tutelle.

Mais avant cela, un mot sur l'évolution du taux de chômage durant ses deux mandats successifs. "Le gouvernement bruxellois a décidé d'adopter la méthode scandinave selon laquelle la collectivité fournit des solutions aux demandeurs d'emploi plutôt que la méthode anglo-saxonne d'État social actif et de précarisation des chercheurs d'emploi. On nous a fait confiance pour mettre en œuvre la Garantie Jeunes et c'est comme cela que nous avons eu sept ans successifs de baisse du chômage des jeunes. Une diminution de 50% qui a permis à Bruxelles d'avoir un taux plus bas qu'à Anvers. Ce n'est plus le cas maintenant, mais c'était le changement le plus spectaculaire."

Il avait ensuite été décidé d'implémenter la Garantie Solutions pour tous les chercheurs d'emploi. "Mais l'arrivée du covid a compliqué la situation sur trois fronts en même temps: la situation économique, la situation budgétaire et la situation opérationnelle d'Actiris qui rencontre en temps normal 60.000 humains par mois. Depuis un an, cela se fait au travers d'écrans, depuis le salon ou le placard à balais des conseillers emploi d'Actiris qui ne disposent pas forcément d'un logement adapté au travail à domicile", fait savoir l'ex-directeur qui dénonce le définancement de l'institution. Il manquerait aujourd'hui 7 millions d'euros au budget initial pour payer les salaires jusqu'à la fin de l'année. "Alors qu'il faudrait accélérer la digitalisation d'Actiris, nous avons mis des projets IT à l'arrêt pour puiser des fonds dans l'enveloppe honoraires. Nous avons sonné l'alarme en comité de gestion la semaine passée."

"On va avoir une non-utilisation de budget d'au moins 30 millions à la fin de l'année. Un gâchis complet puisqu'il fallait utiliser toutes les marges budgétaires pour créer les emplois nécessaires." Grégor Chapelle

Et Grégor Chapelle d'accuser l'exécutif bruxellois, mais surtout Bernard Clerfayt (DéFI), de faire de l'austérité. "C'est un économiste qui a un biais. Il croit que le marché du travail existe et moi je crois qu'il n'existe pas. Il suffit de regarder nos chiffres! On a 90.000 chercheurs d'emploi dont 41.000 de très longue durée. Le principe de l'offre et de la demande avec un équilibre sur le prix, cela fonctionne pour les marchandises, pas pour les humains. Et croire qu'on va régler le problème du chômage en baissant les coûts du travail, c'est une perception erronée."

Il ne mâche pas ses mots à l'égard du ministre bruxellois de l'Emploi. "Il a commis une grave erreur de diagnostic de la situation. Le plan de relance régional est un échec, en matière d'emploi. La mesure Phoenix pour réduire le coût du travail auprès des travailleurs n'a été utilisée qu'à 20% pour le moment. C'est aussi le cas d'autres mesures, donc on va avoir une non-utilisation de budget d'au moins 30 millions à la fin de l'année. Un gâchis complet puisqu'il fallait utiliser toutes les marges budgétaires pour créer les emplois nécessaires."

Lire aussi | La prime à l'embauche Phoenix fait ses premiers adeptes

Emplois subsidiés pour les jeunes

Grégor Chapelle préconise la création immédiate d'emplois passerelles pour les jeunes. "Nous avons 11% de jeunes chômeurs en plus qu'avant la crise covid. Ils entrent sur le marché de l'emploi au pire moment. Pour préserver leurs compétences et leur motivation, il faut créer des emplois subsidiés de un à deux ans pour qu'ils puissent traverser cette crise plutôt que de donner de l'argent aux employeurs qui ont bénéficié d'un effet d'aubaine pour des recrutements qu'ils auraient faits de toute façon. Cela n'a pas eu d'impact sur l'emploi", soutient-il.

"Ce n'est pas possible de suivre une formation pendant 18 mois sans l'équivalent d'un salaire minimum quand on a un emprunt hypothécaire à payer."

Les autres solutions à la crise se trouvent, selon lui, dans l'accord de majorité. "Le revenu de formation doit passer de 2 € à 4 € de l'heure tout de suite. Ce n'est pas de la générosité! C'est dans l'intérêt de la collectivité si l'on veut que des personnes qui ont perdu leur emploi dans la logistique aérienne ou la restauration collective puissent se recycler dans des métiers en pénurie. Ce n'est pas possible de suivre une formation pendant 18 mois sans l'équivalent d'un salaire minimum quand on a un emprunt hypothécaire à payer", justifie Grégor Chapelle.

La création de territoires zéro chômeur est un autre point de friction avec son ancien ministre de tutelle. Sans accord avec le Fédéral pour bénéficier du retour sur investissement, Bernard Clerfayt n'en veut pas. "Cet argument n'a aucun sens sur le plan intellectuel! Pourquoi former les gens en langue ou en digital si la remise à l'emploi ne profite qu'au Fédéral? Retirons alors carrément la prise d'Actiris et de Bruxelles Formation", s'emballe Grégor Chapelle qui rappelle que l'accord de majorité au Fédéral prévoit justement une négociation avec les régions sur ce point.

Il est temps pour l'ancien boss d'Actiris de sortir sa phrase fétiche. "Le chômage n'est pas une culpabilité individuelle, mais une responsabilité collective. L'inaction tue, il faut aller dans l'innovation. Chaque euro que l'on n'investit pas aujourd'hui dans les solutions, on va le payer en pertes de recettes fiscales dans quelques années."

Conclave pour le voile

On clôture avec un commentaire sur le voile à la Stib. "Le parlement doit jouer son rôle. Il faut organiser un conclave, s'enfermer le nombre de jours de travail et d'auditions nécessaires pour trouver un compromis. Cette question est trop sensible pour ne pas être traitée. C'est laissé aux mandataires qui se positionnent sur les réseaux sociaux pour faire plaisir aux amis. Cela renforce les clivages identitaires."

"On doit avoir environ une trentaine de femmes qui portent le foulard aujourd'hui chez Actiris dont des managers de haut niveau."

Il réitère ainsi une demande faite quand Actiris avait été condamné, en 2015, à appliquer la neutralité inclusive. "Je dois reconnaître que cela s'est bien passé, y compris pour le foulard. On doit avoir environ une trentaine de femmes qui le portent aujourd'hui dont des managers de haut niveau", précise Grégor Chapelle qui se déclare toutefois favorable à la neutralité exclusive sur le plan personnel. "La neutralité ne concerne pas que les signes religieux, donc il faut une règle claire. Je serais très mal à l'aise de me faire servir par un agent communal qui porterait un t-shirt du Rassemblement National."

Retour en politique? "Je vais suivre les conseils d'un ami et ne jamais dire jamais", répond Grégor Chapelle quand on l'interroge sur ses ambitions politiques. Le socialiste assure toutefois que ce n'est pas dans ses plans à court terme. "J'ai tiré les leçons et j'ai appris que j'étais mauvais dans la lutte pour le pouvoir. Il faut pouvoir cacher son jeu et anticiper les coups comme aux échecs. Je suis trop transparent et extraverti", affirme le socialiste qui espère cependant disposer à nouveau un jour de leviers permettant d'avoir un impact fort "dans la construction d'un monde plus juste et le respect du vivant". Tout un programme !