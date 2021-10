Hydria se profile comme acteur unique du traitement des eaux usées bruxelloises

Pour souligner son évolution en tant qu'opérateur industriel chargé du recyclage des eaux, la Société bruxelloise de gestion de l'eau (SBGE) change de nom pour devenir Hydria.

Sur le boulevard de l'Impératrice à Bruxelles, la présence de Vivaqua s'affiche en lettres capitales sur son siège social. Le même bâtiment abrite un autre acteur de l'eau, beaucoup plus discret et largement méconnu des Bruxellois: la SBGE. "On manque aussi de visibilité auprès des autres organismes. Récemment, le SPRB a presque oublié de nous inviter à une réunion sur la simplification des institutions bruxelloises", rapporte Damien De Keyser.

Selon le directeur général de la Société bruxelloise de gestion de l'eau, ce manque de notoriété s'explique par les raisons qui ont vu naître cette société anonyme de droit public en 2006. "La SBGE a été créée pour porter le contrat de la station d'épuration Nord. C'était un véhicule de financement permettant de déconsolider cette opération de la dette régionale bruxelloise. On a ensuite repris le contrat de la station Sud conclu par Vivaqua. Pendant dix ans, la SBGE n'avait pas d'autres vocations que de porter ces contrats."

Pour rappel, les eaux usées bruxelloises allaient directement dans la Senne avant la construction de la station Sud en 2000, suivie de la station Nord en 2007, ce qui a permis de couvrir l'ensemble du territoire bruxellois.

110 millions € Un chantier à 110 millions d'euros dans la station d'épuration Bruxelles-Sud permet d'améliorer considérablement la qualité des eaux rejetées dans la Senne.

Ce qui n'était au départ qu'une structure juridico-financière est devenue au fil du temps un acteur opérationnel. En 2015, la SBGE a repris l'exploitation de la station Bruxelles-Sud où un chantier de 110 millions d'euros vient de s'achever. Mené grâce à un prêt de la BEI, celui-ci a permis d'améliorer considérablement le processus épuratoire. "Nous avons ajouté un traitement tertiaire qui vise à faire baisser les taux d'azote et de phosphore et un traitement membranaire qui retient les virus, les bactéries et les microplastiques. À la sortie de la station, on a une qualité d'eau de baignade", fait valoir Damien De Keyser.

Des améliorations sont aussi prévues à la station Nord, mais il faudra attendre la reprise de l'exploitation du site d'Aquiris prévue en 2027. La SBGE deviendra alors l'unique acteur bruxellois du traitement de l'eau. "Cela a du sens pour mettre en œuvre des économies d'échelles dans la maintenance et pour développer une vision globalisée."

Nouvelle identité

Fraîchement reconduit pour une durée de cinq ans, Damien De Keyser espère aussi faire de la SBGE l'un des acteurs majeurs de la lutte contre les inondations. Outre les cinq grands bassins d'orage exploités actuellement (Flagey, Belliard, Roodebeek, Watermaelbeek, Forest), un projet situé entre les étangs Ten Reuken est à l'enquête publique tandis qu'un autre doit encore être planifié dans la vallée du Molenbeek. Le volet R&D sera aussi renforcé. "On participe à divers projets pilote parmi lesquels Flowbru pour développer une gestion dynamique de nos bassins d’orage. Ceux-ci pourront empêcher des déversements d'eaux usées dans le milieu naturel même lors de faibles pluies. Et ainsi devenir des outils de protection de l'environnement."

"Cela ne serait pas si simple de fusionner une société anonyme et une intercommunale avec des statuts du personnel et un actionnariat différents." Damien De Keyser Directeur général d'Hydria (ex-SBGE)